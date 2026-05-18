手收業務與保險佣金大增 上海商銀Q1獲利年增逾1成

上海商銀舉辦115年第1季線上法人說明會，總經理郭進一（中）、執行副總張文珍（左）、副總兼發言人呂紹宇（右）。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕上海商銀（5876）今（18）日舉行法說會，今年第1季合併稅後淨利65.2億元，較去年同期成長10.74%，稅後淨利歸屬母公司業主51.1億元，較去年同期成長9.52%，稅後每股盈餘1.05元，優於去年同期的0.96元。

營運發展方面，上海商銀總經理郭進一分析，近年上海商銀持續強化「低耗資本的手收業務」，以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，第1季個體的保險佣金收入較去年同期成長24.5%，非利息收益佔淨收益的比重也顯著提升。其他主要業務的收益也維持成長動能，其中，手續費淨收益較去年同期成長13.04%。

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郭進一表示，今年全球經濟展望仍受地緣政治衝突、美國貿易政策以及主要央行貨幣政策等不確定因素影響，上海商銀首季個體普通股權益比率CET1為13.18%、資本適足率16.25%，不僅獲利表現亮眼、資本適足率充足，將可面對瞬息萬變的外部挑戰，上海商銀將密切關注經營環境的變動，靈活採取妥適的營運對策，積極推動各項業務，創造營收與獲利。

在永續發展方面，上海商銀今年獲S&P Global全球永續年鑑評鑑為「全球銀行業前5%」的績優公司，成績較去年（前10%）提升，也連續入選多年，顯示長期推動企業永續發展，獲得國際的肯定與認同。

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