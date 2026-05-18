台股不只AI 證交所挖掘更多「璞玉」打造韌性台股

證交所董事長林修銘（證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今舉行「AI領航×璞玉發光」臺灣資本市場成長論壇，證交所董事長林修銘致詞時表示，台灣資本市場除了備受關注AI產業股外，也孕育出許多長期深耕本業、經營穩健且具有成長潛力的優質中堅企業，這些還沒有被市場看見的「璞玉」，正是支持臺股穩健前行的重要基石，也構築出臺灣資本市場多元穩定的發展格局。

為了讓市場看見這些還沒被發掘的潛藏價值企業，臺灣指數公司於今年1月編製「臺灣璞玉指數」，透過嚴謹的篩選機制，挑選出那些在本業裡默默深耕且獲利配息穩定的璞玉企業，及具抗跌防禦力的投資選擇。

請繼續往下閱讀...

林修銘說，今天的活動是一個重要的開端，證交所也將持續發掘更多具有競爭力與成長潛力的優質企業，讓更多璞玉企業被市場看見。接下來，證交所會在5月20號起辦理一系列的璞玉指數成分股業績發表會，邀請璞玉公司親自向大眾說明公司發展與未來展望；也會在6月COMPUTEX展期中，邀請臺灣AI產業中的代表，在國際舞臺齊聚交流，分享營運績效與技術優勢，向國內外展現台灣的硬實力及臺灣產業多元發展的面貌。

林修銘指出，臺灣有世界級的科技實力，也有許多值得被發掘的優質企業，證交所作為一個資本市場平台，會持續與市場各界攜手努力，提供投資人完整多元的投資選擇，並致力打造更完善且兼具韌性的資本市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法