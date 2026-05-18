免讀卡機與實體憑證 經濟部「行動工商憑證」今起上線

經濟部商業署今（18）日正式啟動「行動工商憑證」。（商業署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業發展署今（18）日正式啟動「行動工商憑證」，讓企業大小章跨越實體限制，全面邁入數位行動的新里程。商業署表示，過去必須依賴讀卡機及實體IC工商憑證卡才能進行企業身分驗證執行的各項商業服務，現在也可以透過行動裝置即時完成，此外，行動工商憑證也加入數位憑證皮夾，未來企業負責人、高階主管、獲授權的員工僅需透過隨身攜帶的行動裝置，即可隨時隨地執行各項商務驗證與組織身分證明，解決實體IC卡的環境限制。

商業署指出，以往企業在使用實體工商憑證 IC卡時，常受限於元件安裝、特定電腦環境及準備讀卡機等繁瑣程序，尤其當公司負責人出差時，重要文件簽證常因「沒卡、沒讀卡機」而延誤，但今後公司負責人只需透過手機就可透過人臉辨識（Face ID）或指紋完成組織身分識別、組織身分證明及數位簽章，大幅提升決策速度與企業競爭力。

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商業署表示，行動工商憑證與實體文件及大小章具備同等法律效力，新系統委由中華電信建置，支援iOS與Android平台，並嚴格遵循工商憑證管理中心憑證實務作業基準辦理，其產製的數位簽章符合我國《電子簽章法》規範，具備法律上之不可否認性，提供企業最高規格的合規保障，採取資安保護措施可確保金鑰不可被匯出、複製、竄改。為了滿足不同應用場景需求，行動工商憑證也提供極具靈活性的五種介接模式，包括了最常用的推播模式、主動掃描模式，以及方便應用程式串接的網頁轉導模式、App to App模式與Mobile Web to App模式。

商業署進一步說明，行動工商憑證因應實際應用需求，針對不同規模的企業提供多元解決方案，未來有更多網站支援行動工商憑證後，將提供行動附卡授權功能，對於具有規模的企業，行動工商憑證提供精細的管理優勢。企業可針對不同附卡設定特定網站的專屬授權，並依業務需求設定授權期限，例如授權員工在固定期間內執行特定業務，實現複雜組織之間的有效分工與集中監控，讓企業實體大小章的使用升級為更具韌性的數位化管理。對於商業行號或一人有限公司而言，其使用情境與行動自然人憑證相同，提供直覺且快速的個人化數位身分確認。

商業署表示，行動工商憑證初期採「以證換證」的便捷申辦模式，企業僅需持有效的工商憑證正卡登入官網進行註冊，可在3分鐘內完成。不過，為確保最高等級的安全性，行動工商憑證除通過行動應用資安聯盟（MAS） L2檢測外，尚有裝置綁定的限制，目前採取「一卡、一機、一證」原則，即一張實體工商憑證IC卡限申辦綁定一支行動裝置，換發一張行動工商憑證，以確保數位身分的唯一性與不可否認性。

商業署指出，目前核發的行動工商憑證在系統定義上均為「附卡」，以讓企業能在保留正卡實體掌控權的同時，將行動簽章權限延伸至行動裝置，未來視運作情形會再簡化行動憑證須先有晶片卡附卡再註冊的限制。行動工商憑證申請可上「行動工商憑證官方網站（https://moeacaweb.nat.gov.tw/MoeaMcertWeb/）進行申辦。

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