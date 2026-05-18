瞎扯「18個月後台灣不重要」 被罵翻！美創投家遭起底背後藏驚人利益

台灣在全球半導體產業扮演不可或缺的地位。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美創投家帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）在Podcast節目表示，台灣18個月後將失去在半導體的戰略重要性，影片在社群平台瘋傳，並遭致各方批評。一名關注AI及半導體供應鏈的網友Leonard（@Leoskie_L）也在社群平台曝光帕里哈皮蒂亞的身分，直指他 2017 年投資美國AI公司-Groq，2025 年輝達給了 200 億美元的授權，他套現大概 30-40 億美元。這家公司做的東西就是要挑戰輝達跟台積電供應鏈。所以他現在講美國 1-2奈米快自給了、Neuralink 那種機械臂會改變一切，其實不是在預測晶片未來，是在保護自己手上的牌。

矽谷知名創投家、曾任Facebook高層的帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）在ALL-IN Podcast節目上指出，還有18個月的時間，台灣便不會再像今天這樣成為討論焦點。他說，「為什麼是18個月？因為我們現在大概只差1到2奈米，就能做到我們在戰略上需要台灣替我們做到的事情。」

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針對此番言論，迅速在社群平台瘋傳，並招致各方抨擊。知名半導體分析師高燦鳴開嗆，帕里哈皮蒂亞展現自己是網路上最大、最無知的白X（idiots）之一，不僅是台灣，還有半導體和整個製造業。高直言帕里哈皮蒂亞以前也對台灣說過類似的愚蠢評論，但似乎無法停止再來一次。

紐約時報專欄作家佛蘭契（David French）也砲轟，這是一種在戰略與道德都極度貧乏的思維。台灣的戰略重要性不是只有晶片，我們（美國）對於嚇阻侵略戰爭本身就有直接利益，尤其是嚇阻針對民主盟友的侵略戰爭。

一名關注AI及半導體供應鏈的網友Leonard也曝光帕里哈皮蒂亞的身分，直指「這是個從工程師轉行做VC（創投）的人，突然在 podcast 裡說：「18 個月後台灣可能不再重要。」這根本不是在談台灣會不會被取代。

Leonard說，帕里哈皮蒂亞以前寫 code，後來發現「講故事比蓋廠還能讓錢快點成長」。他 2017 年投 Groq，一家美國做 AI inference 的公司。2025 年輝達給了 200 億美元的授權，他套現大概 30-40 億美元。這家公司做的東西，本來就是要挑戰輝達跟台積電那條供應鏈的。

Leonard稱，以他現在講「美國 1-2奈米快自給了、Neuralink 那種機械臂會改變一切」，其實不是在預測晶片未來，他是在保護自己手上的牌。他現在在募 30 億美元新基金，合夥人裡不少是 Trump 那邊的錢。他公開支持關稅、支持美國製造。這句話一出來，新基金的募資故事就順了。

Leonard強調，反對帕里哈皮蒂亞言論的人其實很直接。有人說第一島鏈、日本航線不是 18 個月能搬走的，有人說蓋一座先進廠要 10-15 年，不是蓋倉庫。有人說台灣不只是台積電，還有整條 ODM、伺服器、封裝的生態，斷掉的話全球硬體供應會直接卡住。有人直接說：「你把 Neuralink 的機械臂拿來比晶片製造，真的不懂半導體。」

Leonard說，這些不是情緒，是現實。真正有趣的是，他根本不需要台灣股價真的崩。他只要讓市場「開始相信」台灣可能被取代就夠了，因為一旦這個敘事站住，Groq 的估值會被重新定價，他的新基金更容易募到錢，8090（指企業內自 1980~1990 年代起運行的老舊軟體）的 compute 成本故事也會變好聽。

Leonard直言，這就是典型的投機者打法。不押單一股票，押「故事會怎麼改變資本流向」，所以下次再聽到這種話，先別急著問他說得對不對，而是要先問：他現在在做什麼？他正在保哪一塊？

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台灣在18個月內失去戰略重要性？美專家點原因：只差1到2奈米距離

「18 個月後台灣可能不再重要。」



出現在我螢幕上的爆論！誰說的？



這是個從工程師轉行做 VC 的人，突然在 podcast 裡說：「18 個月後台灣可能不再重要。」



這根本不是在談台灣會不會被取代。



他叫 Chamath。



以前寫 code，後來發現講故事比蓋廠還能讓錢快點成長。



他 2017 年投… https://t.co/gEWvUiPUvm pic.twitter.com/guh97sezMn — Leonard （@Leoskie_L） May 18, 2026

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