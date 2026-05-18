深耕印度30年 中信銀行印度GIFT City分行開幕

深耕印度30年，中國信託銀行印度GIFT City分行正式開幕。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕1996年即前進印度的中國信託銀行，深耕印度市場有成。近日印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行正式開幕，在國際金融布局再添關鍵據點，新德里分行更已成立30周年，展現該行強化海外金融服務的長期承諾。

中國信託銀行是首家赴印度設立據點的臺資銀行，目前在首都新德里、鄰近清奈市的卡圖帕克姆，以及印度政府推動的首座綠地智慧城市，與國際金融服務中心GIFT City設有營運據點，支援臺商與當地企業的營運與成長。

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中國信託銀行新德里分行日前舉行30周年慶祝晚宴，中國信託銀行總經理楊銘祥致詞表示，印度不再只是一個新興市場，是下階段全球經濟成長的關鍵支柱。中國信託銀行看好印度未來的發展，近年印度資產規模顯著成長，並協助客戶在美國與日本的跨國業務需求，在GIFT City開設分行除可擴張業務，更能提供更有效率、靈活的一條龍解決方案。

中國信託銀行印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行今（2026）年3月17日正式開業，GIFT City是印度政府積極推動的國際金融園區，具備稅務優惠、外幣交易與國際結算彈性等制度優勢，被視為印度發展離岸金融與國際業務的重要據點。中國信託表示，未來將透過 GIFT City 分行，提升在印度外幣業務與跨境資金運用的彈性，提供更多元的外幣融資與金融商品選擇，協助客戶因應跨境營運與國際資金需求，完善在印度的整體金融服務網絡。

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