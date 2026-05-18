美伊談判持續？油價美元回檔 新台幣貶轉升、結束連4黑

油價及美元回檔，新台幣貶轉升、結束連4黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕半島電視台報導指出，伊朗表示將修改協議並持續談判，國際油價與美元指數同步自高檔回落，新台幣兌美元匯率午後貶幅顯著收斂，尾盤更一舉由貶翻升，終場收在31.545元、微升0.6分，匯價結束連4黑。惟市場觀望氣氛濃厚，整體成交量萎縮至17.795億美元。

台股今日開低走低，終場下跌280.54點，收在40891.82點。三大法人合計賣超新台幣434.5億元，其中外資單日續賣超452.41億元。

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匯銀人士分析，美伊談判先前陷入僵局，引發市場對通膨加劇的疑慮，聯準會可能由降息轉升息；加上全球石油庫存降至新低，美國總統川普更警告伊朗「時間不多」，地緣政治風險一度推升國際油價急噴。資金為求避險再度湧向美元，導致主要亞洲貨幣週一早盤集體跳水，新台幣亦應聲貶破31.6元，最低下探至31.645元，逼近31.3元至31.7元區間的下緣。

不過午後市場傳來半島電視台報導，伊朗外交部發言人稱，伊朗與美國之間的談判正透過巴基斯坦居中調停，德黑蘭和華府雙方都已針對伊朗近期提出的提案送交回覆意見，令美伊談判重燃一線曙光，美股盤前期指跌幅率先收窄，油價稍微回落，美元指數也從99.41的高檔滑落至99.09。主要亞幣隨後展開反彈，包含韓元、新台幣及人民幣皆由貶轉升。

根據中央行統計，截至今日下午4點，美元指數微幅上漲0.08%、日圓貶值0.3%、星幣貶值0.08%；主要升值貨幣中，韓元反彈0.07%、人民幣升值0.04%、新台幣則小升0.02%。

展望後市，匯銀人士指出，若地緣政治危機順利降溫，國際油價與美元回跌，將有助於緩解新台幣的貶值壓力；然而，有鑑於台股4萬2反壓重、且外資持續調節，短期內資金匯出的隱憂並未完全消除。預期新台幣匯率短期內仍將維持區間震盪格局，持續在31.3元至31.7元之間震盪，並關注科技龍頭輝達（Nvidia）的最新財報，以及Fed將公布的4月會議紀錄。

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