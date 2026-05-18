香港最大索賠之一！中國恆大清算人向PwC 求償2627億

中國恆大清算人向PwC提出巨額求償。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕綜合外媒報導，中國房地產巨頭恆大集團（Evergrande）清算人18日在香港法院表示，已向全球四大會計師事務所之一的PwC International、PwC香港，以及PwC中國分支機構，共同提出求償570億元人民幣（約新台幣2627億元），指控其在審計工作中存在疏失與失職。此案也被視為香港歷來規模最大的企業索賠之一。

報導指，這筆潛在賠償，將疊加在中國和香港當局對PwC處以的巨額罰款，再度加重其壓力。恆大在累積超過3000億美元（約新台幣9.4兆元）負債後倒閉，成為中國房地產危機中受創最嚴重的案例之一。

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570億元人民幣的求償中，其中380億元人民幣（約新台幣1751億元）是向PwC International、PwC香港，以及PwC中國分支機構共同提出；其餘金額則僅向香港與中國分支求償。18日的法院聽證會，主要聚焦於PwC International應承擔多少責任。

代表PwC International的律師Richard Handyside主張，PwC International不應被列為本案被告，因為這家「四大」會計師事務所實際上由多個獨立法人組成，而香港與中國的PwC 並非其子公司。他指出，PwC International與恆大之間不存在直接溝通，也未對恆大的財務審計負有「注意義務」（duty of care）。

不過，代表清算人的律師Adrian Beltrami則反駁稱，PwC International位於整個組織架構頂端，負責維持各成員事務所的審計標準，因此應承擔相應責任。

事實上，恒大在2021年底無法償付其境外債務違約，並在2024年遭香港高等法院下令清算。2024年，中國監管機構對PwC 中國分支中天會計師事務所（PwC Zhong Tian LLP）祭出處分，包括停業6個月以及4.41億元人民幣（約新台幣20.3億元）的史上最高罰款，原因涉及其對恆大的審計工作。

中國證監會調查指出，PwC 中天對恆大虛增營收及依據不實財報發債的行為「視而不見」，甚至有「默許與縱容」之嫌。香港監管機構也認定，PwC 香港在恆大審計案中嚴重違反專業責任。

因此，PwC 香港遭罰3億港幣（約新台幣12億元），並被停業6個月。此外，它也與香港證監會達成協議，預留10億港元（約新台幣40億元）作為賠償恆大小股東的基金。根據清算人資料，目前債權人對恆大的求償總額約達450億美元（約新台幣1.42兆元），但截至去年8月，實際變賣資產僅約2.55億美元（約新台幣80億元）。

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