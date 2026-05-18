豐興鋼筋、廢鋼漲200元 市場買盤仍偏觀望

豐興指出，此次廢鋼調漲，主要是反映上週國內其他鋼廠已率先調價，豐興跟進以符合市場預期。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕國內電爐大廠豐興（2015）今日開出本週盤價，廢鋼與鋼筋基價每公噸同步調漲200元，型鋼產品則維持平盤。管理層指出，此次廢鋼調漲，主要是反映上週國內其他鋼廠已率先調價，豐興跟進以符合市場預期；鋼筋則反映原料成本墊高，不過目前市場買盤仍偏觀望，整體需求尚未明顯回溫。

根據豐興最新盤價，本週廢鋼收購價調升至每公噸1萬元，鋼筋基價同步上漲至每公噸1.89萬元，型鋼基價則維持每公噸2.5萬元不變。國際原料行情方面，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼本週皆無報價，美國貨櫃廢鋼則維持每公噸364美元（約新台幣1.1萬元）；澳洲鐵礦砂價格則下跌至111.1美元（約新台幣3507元）。

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豐興指出，近期國內廢鋼行情回升，主要是其他鋼廠已於上週率先調漲價格，因此公司本週同步跟進，以貼近市場行情與預期；鋼筋價格調漲，則是反映廢鋼等原料價格走升帶來的成本壓力。不過，從下游需求來看，豐興認為目前市場買氣仍未全面回溫，現階段仍以零星買盤為主，客戶態度偏向觀望，整體交易氛圍不算積極，後續仍需觀察營建需求與國際鋼價變化，是否能進一步帶動鋼市回穩。

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