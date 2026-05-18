Skoda Kodiaq和Octavia Combi雙雄 強攻四輪傳動市場

Kodiaq 2.0 TSI 4x4兼顧日常通勤與家庭出遊需求。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕瞄準休閒、越野市場需求，台灣Skoda最熱銷的Skoda Kodiaq休旅車和Octavia Combi旅行車款主攻4x4四輪傳動系統，開著Kodiaq和Octavia Combi往返彎彎繞繞的武陵農場皆遊刃有餘。

「4x4」、「四輪傳動」往往與「越野」畫上等號，台灣Skoda可說是在200萬元以下價格帶，提供最多4x4車款選擇的品牌，以今年第一季的銷售結構，4x4車型銷售占比已達到3成。

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Kodiaq 2.0 TSI 4x4是台灣Skoda2024年推出的全新第二代車型，靈活運用的7人座空間配置，兼顧日常通勤與家庭出遊需求，並結合七速DSG雙離合器變速系統與智慧四輪驅動系統，0-100km/h加速僅約7.5秒，於多變路況下依然能維持穩定且充沛的動力輸出。

台灣Skoda本次推出Kodiaq冠軍榮耀版特仕車，2.0 TSI 4x4新增全景式電動天窗，提升車室採光與開闊感，並導入 DCC Plus 升級版主動懸載控制系統，具備15段阻尼調整功能，搭配7種駕駛模式（自動、運動、個人化、舒適、節能、雪地與越野），可依不同情境調整車輛動態，限時優惠價173.8萬元。

Skoda Octavia Combi則拿下台灣進口旅行車銷售冠軍寶座，Octavia Combi 2.0 TSI 4x4車型為同級唯一全時四輪驅動旅行車，搭載第四代EA888 2.0 TSI渦輪增壓汽油引擎，204hp/320Nm最大動力輸出，0-100km/h加速僅6.7秒。

Octavia、Kodiaq為Skoda全球銷售前兩名車款，在台灣， Kodiaq和Octavia也分居銷售前兩名，占台灣Skoda年銷量比重逾5成。

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