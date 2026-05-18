身價數億卻超省！他為超級富豪諮詢數十年 做到「4件事」是成功共同點

外媒報導，能夠維持富裕的家庭都做到了4件事。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名長期服務超高資產家族的財富管理專家指出，真正能讓財富延續數十年甚至跨世代傳承的關鍵，並非一次成功投資，而是長期累積的穩健決策與嚴謹的財務觀念。那些能夠維持富裕的家庭都做到了4件事，包括重視家族文化、長期稅務規劃、長線投資，以及維持節儉習慣。

《商業內幕》報導，現年50歲的馬勒尼（Rob Mallernee）目前擔任財富管理軟體公司執行長，擁有超過30年與超高資產家族合作的經驗。他近日接受訪問時表示，許多能長期維持財富的家族，往往具備幾項共同特徵，包括「重視家族文化、長期稅務規劃、長線投資，以及維持節儉習慣」。

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馬勒尼表示，成功的富裕家族通常會從小培養下一代的責任感與人生目標，而不是讓子女產生理所當然的「富二代心態」。他指出，許多第二代、第三代雖然已擁有足夠財富，仍選擇建立自己的事業與人生方向，因為他們將家族財富視為需要替未來世代守護的資產，而非可任意揮霍的個人財產。

除了家庭教育之外，稅務規劃也是富裕家族維持資產的重要關鍵。馬勒尼指出，高資產族群十分重視投資的稅務效率，因為不當的投資方式可能導致大量稅負，侵蝕實際收益。他舉例，一些基金因頻繁交易，容易產生高額短期資本利得稅，因此不少富豪會透過「稅損收割」等方式降低稅負，提高稅後報酬率。

他也提到，許多富裕家族會聘請專業顧問長期監控財務與稅務狀況，並將稅務規劃視為持續性的工作，而非一次性的安排。

在投資策略方面，高資產人士普遍偏好長期持有核心資產，以降低交易成本與稅負。例如長期持有房地產或股票資產，通常能獲得可觀增值。他指出，若需要資金進行大型投資，富豪往往不會急著出售股票變現，而是透過貸款或資產抵押方式取得資金，以避免出售資產帶來的稅務成本。

此外，馬勒尼認為，外界對富豪生活奢華的印象並不完全正確。實際上，許多超高資產人士對支出相當謹慎，並保持節儉習慣，甚至會仔細檢查小額費用。他透露，自己曾遇過身價超過1億美元（約新台幣31.5億元）的客戶，仍要求顧問調查不到10美元（約新台幣314元）的開支。

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