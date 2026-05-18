首家整合半導體與全自動化細胞產線 博訊生技預計11月登錄興櫃

博訊生技預計11月登錄興櫃。圖為博訊生技董事長杜長宏。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕2013年成立的再生醫療CDMO廠商博訊生技，是台灣第一家成功整合半導體設備及AI自動化技術，該公司獲得漢民集團副董事長許金榮個人投資12%，預計今年11月申請公開發行並登錄興櫃。

5年前才加入博訊生技的博訊董事長杜長宏，具有半導體及光學設備背景，他表示，目前博訊旗下事業分為三大塊，第一是自動化設備製造，主攻智能細胞製備系統硬體研發及製造；第二是醫療器材GMP廠，主要擴展細胞製備核心設備法規認證市場的基礎；第三則是細胞及外泌體原料CDMO服務。

請繼續往下閱讀...

杜長宏指出，去年博訊營業額約5千萬元，主要業績來源是CDMO服務，今年將會有第一個整廠輸出合約簽訂，客戶為日本廠商，估計明年可認列營收，今年營收仍以CDMO為主，將較去年有雙位數成長，帶動公司轉虧為盈。

杜長宏進一步表示，台灣半導體產業長期累積的設備、製程與自動化能力，正是細胞治療走向穩定量產的重要基礎；博訊生技以半導體製程標準研發全自動化細胞備製生產線iCellPro，可以複製化量產，符合未來細胞治療商業化需求，2025年4月也順利取得台灣衛福部第二類醫材許可證。

目前博訊生技在台北南港生技園區及桃園龍潭各有一個生產基地，而南港生技園區的產線為示範產線，目前每月約可生產60-80人次所需的細胞治療用藥，龍潭廠則有150-200人次的單月產能，另外，也選定南科嘉義基地再設新廠，預計第3季將動土。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法