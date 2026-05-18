北京稀土武器化報應來了！澳洲火大出1狠招

澳洲下令多個與中國有關聯的股東，在2週內出售Northern Minerals持股。（圖取自（Northern Minerals官網）

〔財經頻道／綜合報導〕中國將稀土武器化，引爆各國反制措施。澳洲週一（5月18日）下令多個與中國有關聯的股東，在2週內出售其所持有的澳洲稀土生產商-北方礦業公司（Northern Minerals）的股份。這是澳洲2年來第二次採取類似干預措施，旨在保護該戰略性行業免受外部勢力影響。

《法廣》引述《法新社》報導稱，北方礦業公司正在挑戰中國在鏑礦生產領域的主導地位，北方礦業指出，目前全球約99%的鏑產量來自中國。鏑是用於製造永磁體的稀土礦物，而永磁體是電動車生產所需關鍵零元件。

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近年來，中國投資者一直試圖取得這家澳洲企業的重要股份。2024年，澳洲政府曾依據外國投資法，強制多個與中國有關聯的投資者出售其對北方礦業的持股。

由於擔憂公司被掌控，北方礦業於去年11月主動接受澳洲外國投資審查委員會（FIRB）的審查。澳洲政府18日下令多個與中國有關聯的股東，出售其持有的北方礦業公司股份。

根據最新命令，北方礦業的6名股東必須在18日起2週內出售其股份，其中3家公司註冊於中國，2家位於香港，另一家註冊地址在英屬維京群島。據彭博彙編的數據，其中4家公司是北方礦業的最大股東，包括持股近7%的最大投資者、註冊地在北京的Vastness Investment。

報導強調，澳洲等西方國家正尋求擺脫對中國稀土供應的依賴，開發替代管道。美國去年10月與澳洲簽署協議，推動使用澳洲的稀土及關鍵礦產。市值2.29億澳元的北方礦業被列為該協議重點支持的澳企之一，該公司擁有澳洲一個大型鏑礦的開發權，是中國之外可靠的替代供應商。

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