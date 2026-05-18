台南5月求職旺季！17企業聯手搶才 最高薪上看58K

勞動部台南就業中心將於五月間連辦兩場大型聯合徵才活動。（資料照，台南就業中心提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕畢業季、轉職潮同步來襲，謀職機會來了。勞動部雲嘉南分署台南就業中心於5月下旬推出「2026點亮職涯 薪動啟航」系列徵才活動，接連辦理兩場徵才，邀集17家優質企業總計釋出超過500個工作機會，從製造業、科技業到餐飲服務、交通運輸通通有，最高薪上看58K，讓求職民眾可一次掌握多元職缺、輕鬆找到理想工作。

首場徵才活動將於5月20日（星期三）下午1時30分至4時，在關廟區公所3樓禮堂登場，邀請大亞電線電纜、大武山牧場、伊頓飛瑞慕品、富雅居櫥櫃、雷音電子、巨業交通、東信輕金屬、統全工程及豐盟麵粉等9家企業共提供近250個工作機會。職缺包括業務人員、品保檢驗工程師、倉儲人員、飼育員、人資總務人員、市區公車駕駛長、職安管理員、生管人員及電子技術員等，工作選擇相當豐富。

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第2場將於5月26日（星期二）下午1時30分至4時30分，在安平產業園區服務中心3樓登場，邀集聯合材料科技、福安工業、全一電子、大億交通工業、築間餐飲、碳佐麻里、興南汽車客運及廣福順等8家知名企業，釋出267個職缺，涵蓋設備工程師、產品開發工程師、光學設計工程師，到區主管、儲備幹部、餐飲服務員及客運駕駛員均有。

此次徵才活動更祭出亮眼薪資吸引人才，區主管月薪上看58K、業務人員可達46K，職業安全衛生管理人員薪資約37K至45K；餐飲服務員也有37K以上待遇，薪資條件相當具有競爭力。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，現場徵才最大優勢，是能直接與企業面對面交流，不僅能快速了解工作內容，也能大幅提升錄取機會。無論是社會新鮮人、想轉職的上班族，還是準備重返職場的二度就業者，都歡迎把握機會踴躍參加應徵。

對於尚未選定職涯方向的青年朋友，勞動部特別設計「青年職得好評計畫」，透過深度就業諮詢，幫助15歲至29歲青年朋友瞭解自身條件及釐清職涯方向，以利擇定適合發展的職涯目標。符合資格的青年，完成深度就業諮詢並於指定期限內就業且符合相關規定，可獲得3萬元台幣尋職就業獎勵金。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢或上「台灣就業通網站」（https://pse.is/4mvchp）查詢。

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