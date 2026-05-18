所羅門通過經部A+計畫 研發人形機器人VLA技術

索羅門公司今（14日）通過經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫。（圖取自官網）

〔記者廖家寧／台北報導〕索羅門公司今（14日）通過經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫，將針對人形機器人研發「VLA（視覺-語言-行動）模型」智慧感知技術。

全球人形機器人生態系加速轉變，市場焦點已不再是只會做出單一動作的機器人，而是更機靈的機器人，也就是讓機器人能主動理解環境並採取適當因應行動，而「VLA（視覺-語言-行動）模型」的智慧感知能力被視為具突破性的關鍵技術。

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經濟部產業技術司今（14日）表示，「A+企業創新研發淬鍊計畫」第6次決審會議通過3案，其中1案是所羅門股份有限公司針對人形機器人智慧感知技術的研究計畫，該案全名為「人形機器人遠距線索辨識與快速學習VLA技術開發計畫」，計畫目標是因應人形機器人快速發展需求而開發具跨載具部署能力的AI感知與整合平台。

技術司說明，VLA技術是透過主動視覺與生成式AI技術，機器人可在複雜環境中自主辨識遠距目標，並快速學習新物件，大幅降低對大量實體訓練資料的依賴，提升人形、四足及輪式機器人在製造、物流與巡檢等場域的應用可行性。該技術將有助建立跨品牌整合能力，促進智慧製造與服務型機器人產業發展，並帶動高階人才與專利布局。

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