整體上櫃公司Q1獲利年增8成 群聯最賺

上櫃公司第一季營收獲利大躍進，7成公司有獲利。（示意圖，資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日統計，總體887家上櫃公司第一季稅前淨利合計為1365億元、年增82%。其中以群聯（8299）單季每股稅後盈餘（EPS）68.8元最高，以往通常佔據上櫃獲利王榜首的信驊（5274）這次則排名第4位、第一季EPS為37.41元。

根據櫃買統計，第一季EPS排名前10位的上櫃公司分別為群聯（8299）、宜鼎（5289）、青雲（5386）、信驊（5274）、威剛（3260）、弘塑（3131）、印能科技（7734）、威聯通（7805）、聖暉*（5536）、雙鴻（3324），加上第11至13位的旺矽（6223）、鈊象（3293）、精測（6510），共計13家上櫃公司賺逾1個股本。

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櫃買指出，總體887家上櫃公司中，第一季獲利較去年同期成長的公司計有500家，約佔總體的56％，獲利成長金額前3大之產業分別為半導體業、電腦及週邊設備業、金融業。

在EPS方面，經櫃買統計，第一季EPS超過10元的公司計有13家，5元以上、未達10元的公司計15家，2元以上、未達5元之公司計98家，整體獲利上櫃公司共計656家，約佔總體的74%，顯示有許多基本面穩健的上櫃公司值得投資人多加關注。

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