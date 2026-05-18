搶炎夏商機 momo推「白金級安裝」服務

momo推「白金級安裝」服務。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕逐漸入夏，冷氣空調銷售逐漸成長，電商平台momo富邦媒（8454）也搶商機，該公司今日表示，推出全新「冷氣白金級安裝」服務，主打價格透明、乾淨施工與準時到府，希望讓消費者從下單到安裝都更安心。

momo表示，近年消費者越來越重視家電的安裝服務體驗，尤其冷氣、冰箱、洗衣機等大型家電，需要專人到府施工，服務品質也逐漸成為消費者選擇平台的重要關鍵。因此，今年特別升級安裝、配送與售後服務，希望降低消費者購買大家電時的不確定感。

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針對消費者最常遇到的安裝問題，momo推出「冷氣白金級安裝」服務，提供「價格透明」、「潔淨施工」與「準時到府」共3大保證，包含：

１、「價格透明」：強調施工項目與收費標準事先公開，避免師傅到現場後再另外加價。

２、「潔淨施工」：則要求施工過程做好防塵保護、整理管線，完工後協助恢復環境整潔。

３、「準時到府」：則由服務團隊主動聯絡消費者確認配送時間，並依照約定時間到府安裝。

此外，所有安裝人員都配有專屬識別標誌，讓消費者更容易辨識。若發生配送延遲、施工未做好防塵，或現場收費與原本報價不同等情況，momo也將補償消費者最高300元mo點，於訂購日起10天內進線聯繫客服即可申請。

除了安裝服務升級，momo也同步擴大「家電快配」服務範圍，從原本六都48區增加到71區，新增區域包含桃園楊梅、觀音，台中豐原、大雅、太平，台南安平、歸仁，以及高雄岡山、小港等地區。

momo表示，目前部分地區下單後最快58小時內就能完成配送與安裝，希望在夏季冷氣需求升溫期間，提供更快速、更穩定的配送服務。

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