窮得剩下錢？身價從470萬飆至15.7億 科技新貴暴富喊不快樂好空虛

AI熱潮正演變成規模空前的造富狂潮，也爆出深刻的焦慮感。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI熱潮正演變成規模空前的造富狂潮，也爆出深刻的焦慮感。Menlo Ventures 合夥人達斯（Deedy Das）說，有些矽谷科技新貴身價從15萬美元（約台幣472萬）飆升至5000萬美元（約台幣15.7億），矽谷卻沒有人感到快樂，成功的人感到一種「深刻的」空虛，凸顯金錢不一定可以買到幸福；還有一部分人則承受裁員、技能貶值壓力，飽受生存恐懼的折磨。

《商業內幕》報導，在舊金山，人工智慧的蓬勃發展帶來了名望、財富，也帶來生存恐懼與焦慮。Menlo Ventures 合夥人達斯指出，隨著科技的快速發展加劇貧富差距，一種機器時代的倦怠感籠罩了舊金山。

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達斯在社群平台X發文表示，過去5年，Anthropic、OpenAI、Nvidia 等主要 AI 公司，以及部分小型新創的少數員工，財富暴增。然而，金錢不一定可以買到幸福。

他說，那些賺到錢的人反而感受到「深刻」的空虛，缺乏目標，有些人看著自己的財富在短短幾年內，從不到 15 萬美元一路攀升至超過 5000 萬美元，「這會將你的人生計畫徹底顛覆。」

達斯提及，許多人年紀輕輕就達到財務自由，遠超預期。他曾問過一位創辦人，為什麼不直接賣掉公司。創辦人回答：「如果賣掉公司，雖然會有錢，但會失去持續發展所帶來的關注和影響力。」

與此同時，年薪不到 50 萬美元（約台幣1575萬）的科技中產階級，則覺得自己走在沒有終點的路上。隨著裁員浪潮席捲整個產業，曾經的高薪職位正逐漸消失，許多軟體工程師感覺畢生所學的技能已經過時了。

中階主管也不快樂，新一波公司扁平化浪潮正在抬頭。達斯說，他們看得出趨勢，許多公司的中階管理層正在被掏空，人們現在卻飽受一種新型生存恐懼的折磨，質疑「我待的地方對嗎？我該搬走嗎？還來得及嗎？我會成功嗎？」

總歸一句，一切都是比較出來的。達斯說，人們嘲笑這些是「矽谷的香檳煩惱」，指的是科技人在過度順遂、高壓或極度富裕的環境下，產生的奢侈煩惱與心靈空虛。

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