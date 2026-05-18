一堆退休族正在踩雷！16個「致命錯誤」恐把老本燒光

外媒報導16個可能毀掉退休生活的錯誤。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體報導，退休後最常見的錯誤，大致可分成2類，「財務問題」與「生活方式問題」，而且兩者往往彼此交織。一些看似不起眼的錯誤，長期下來可能造成嚴重後果。以下是16個可能毀掉退休生活的錯誤。

1.沒在對的時間申請社會安全金（Social Security）：太早領取社會安全金，可能永久降低每月可領金額；太晚領，也未必划算，還得視健康狀況與收入需求而定。最佳申請時間沒有標準答案，而是取決於個人情況。作者表示，自己計畫在「完全退休年齡」時開始領取，而丈夫則打算等到70歲再領，以獲得最高金額。不過她也笑說「幾年後再問我吧，說不定到時答案會不同。」

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2.用錯順序提領退休帳戶資金：若沒有策略地提款，可能增加稅負，也會讓退休金比預期更快耗盡。太早或一次提領過多延稅帳戶資金，甚至可能讓你被推入更高稅率級距。因此，退休後需要一套完整且可定期調整的提款計畫。

3.帶著債務退休：退休後薪水停止，但債務不會消失。高利率負債或大額月付款，會讓固定收入承受壓力，也降低生活彈性。此外，也要確認自己真的「無債一身輕」，最好檢查信用報告，避免遺漏過去的債務。

4.忽略通膨：沒有人能逃過通膨。當超市價格上漲，每個人都得面對。想對抗通膨，就不能把所有資金都放現金，而應讓部分資產持續成長，同時保留面對未來物價上漲的空間。

5.低估醫療支出：醫療費用是退休後最大支出之一，但很多人都低估了。保費、處方藥與長照費用都可能快速增加。

6.沒有調整成較保守的投資配置：若退休後仍維持過於積極的投資組合，市場下跌時可能承受不必要風險。逐步調整為更平衡的資產配置，有助保護資本。

7.退休後卻沒改變生活方式：退休後通常需要調整消費習慣。如果仍像上班時一樣花錢，存款可能很快被耗盡。

8.落入詐騙陷阱：退休族常成為金融詐騙目標，可能因此損失大筆資產。並不是高齡者比較容易受騙，而是因為他們通常累積較多資產，因此更容易成為目標。

9.太早一次領光退休金：一次領取大筆退休金雖然很吸引人，但若沒有妥善管理，也可能提高「活得比錢久」的風險。

10.持續金援成年子女：幫助成年子女雖然可以理解，但若因此犧牲自身退休安全，代價可能很大。支援不一定是給錢，也可以是提供短期住宿、協助規劃預算，或教導信用管理。

11.房產很多、現金卻不足：如果大部分財富都綁在房地產上，流動資金不足時，日常開銷與突發支出都可能變成問題。因此，退休後仍應準備緊急現金。

12.沒有維持身體與社交活動：退休不只是財務問題。缺乏運動與社交互動，可能同時影響身體健康與心理狀態。

13.低估退休時間有多長：很多人低估自己的壽命，結果晚年面臨資金不足。提早規劃更長時間的退休生活，有助確保財務安全。

14.只看投資報酬率、不重視現金流：高投資報酬不一定代表有穩定收入。像成長股或實體商品雖可能大漲，但若不賣出，就無法變成現金。因此退休族需要穩定現金流來支付生活費。

15.長期持有太多現金：相反地，如果長時間持有太多現金，也可能因通膨侵蝕購買力，錯失資產成長機會。

16.沒有尋求專業理財協助：退休財務規劃相當複雜，與理財顧問合作，有助避免昂貴錯誤，並建立更長久穩定的退休計畫。

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