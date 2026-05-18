無薪假人數降至今年新低 製造業仍是重災區

由於美國關稅衝擊趨緩，勞動部最新公布減班休息（無薪假）人數，較上期續減313人，降至今年以來新低。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕由於美國關稅衝擊趨緩，勞動部最新公布減班休息（無薪假）人數，較上期續減313人，也降至今年以來新低，僅3319人，其中製造業比重高達92％、3059人仍是重災區。不過，廠商表達受美國關稅影響的家數及人數也持續減少，僅197家、2448人。勞動部強調，目前通報減班休息的勞工，179家、70.5%的企業適用僱用安定措施，78.8%、2617名員工可申請薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部今（18）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共254家、3319人實施，較上期（5月4日）公布的264家、3632人，本期減少10家，人數減少313人；勞動部分析，上一期通報的企業中，有37家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，608名員工得以恢復原本勞動條件。

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不過，本次人數最多產業，仍是製造業，總人數達198家、3059人，其中金屬機電工業為148家、2377人，占全體無薪假總人數的71.6%，但此次製造業整體人數仍較上期減少248人。

勞動部指出，本期表達受美國關稅影響的事業單位共197家、2448人，較上期減少4家、97人。隨著美國關稅影響程度逐漸趨緩，減班休息人數也自今年1月初公布的7371人，逐月下降，2月中將至3623人後，大致維持在3000多人的規模。

勞動部強調，目前通報減班休息的勞工，有179家、70.5%的企業適用僱用安定措施，近8成、2617人可申請薪資差額補貼。換言之，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施的業別，也可申請訓練津貼，勞工利用減班的時間參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。

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