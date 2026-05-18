亞洲這國60多歲就業率首度超車20多歲族群 背後真相太殘酷

南韓統計顯示，60多歲就業率首度超車20多歲族群。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒披露，邁入退休年齡的 60 多歲族群，就業率正式超車20 多歲族群。主要原因是高齡化社會照護需求增加，60多歲的長者持續投入職場；與此同時，製造業和建築業等產業低迷，加上AI普及對 IT 及專業職領域帶來的勞動力替代效應，導致青年求職困境。

《朝鮮日報》18日報導，根據南韓《經濟活動人口調查》結果的分析顯示，今年 1 至 4 月，20 多歲世代的月平均就業率為 58.5%，較去年同期下降 1.1 個百分點。反觀60 多歲族群的就業率在一年內增長 0.5 個百分點，達到 58.6%。

請繼續往下閱讀...

以今年1 至 4 月的數據為基準，這是自 2018 年南韓政府開始統計以來，60 多歲族群首度以 0.1 個百分點的微幅差距超車 20 多歲世代。

回顧 2018 年 1 至 4 月，20 多歲族群的就業率57.3%，曾領先 60 多歲族群52.4%的就業率，此後差距逐漸縮小，去年已縮減至 1.5 個百分點，今年則首度出現逆轉。若此趨勢延續至年底，以年度為單位計算，60 多歲的就業率將是史上首次超越 20 多歲。

這一結果源於人口高齡化導致照護需求大增，使得以看護和療養護理師為中心的 60 多歲就業人口顯著增長。今年 1 至 4 月，60 多歲的月平均就業人數增加11 萬人，其中7 萬 7000 人任職於醫療保健及社會福利服務業。緊隨其後的是住宿餐飲業3 萬 4000 人、運輸倉儲業3 萬 2000 人、製造業2 萬 1000 人以及建築業1 萬 4000 人。

醫療保健及社會福利領域的增長主要以女性為主。該領域一年內增加的 60 多歲就業人口中，有 85.7% 為 60 多歲女性，約6 萬 6000 人。而 60 多歲男性則在青年就業極為困難的製造業和建築業領域，呈現顯著增長。這是因為企業在超精密模具、高難度特殊焊接、精密組裝等領域，更傾向雇用以 60 多歲為主的熟練工，因為他們不占退休保障名額，且在薪資和社會保險費上的負擔相對較小。

至於年輕人就業數據部分，20 多歲族群不論是求職者青睞的 IT、專業職等「優質職缺」，還是因找不到正職而為賺取生活費所尋找的「工讀機會」，皆呈現減少趨勢。今年 1至 4 月，20 多歲的就業人數在一年內減少 18 萬人，其中以住宿餐飲業減少最大，達 5 萬 8000 人，其次是資訊通信業，減少5 萬 2000 人、製造業減3 萬 1000 人，以及專業、科學及技術服務業減少2 萬 9000 人。

報導說，這不僅是因為企業招聘趨勢轉向尋找有經驗者，而非社會新鮮人，同時也是 AI 的普及導致建築工程、律師、會計師等領域的青年招募量急劇萎縮所帶來的結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法