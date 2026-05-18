黃金狂跌還能進場嗎？華爾街「年底預測價」曝光

全球貴金屬市場近期經歷劇烈震盪。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球貴金屬市場近期經歷劇烈震盪，《路透》報導，儘管近期金價疲軟，部分銀行也下調短期預期，但多數分析師仍看好黃金後市，預估金價在2026年底前有機會重返漲勢，甚至攀升至每盎司6000美元以上。

根據《路透》報導，由於投資者需求疲軟和利率預期上升，一些銀行機構下調對黃金近期的預期，例如摩根大通，將2026年黃金平均價格預期從每盎司5708美元下調至5243美元，理由是投資者客戶的興趣「幾乎消失殆盡」，導致近期黃金需求疲軟。

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摩根大通分析師表示：「這種平靜體現在停滯不前的交易活動和需求指標上。COMEX黃金期貨總未平倉合約和交易量持續低迷，管理基金期貨淨部位停滯在低水位，ETF資金流入也相當疲弱。」

在此之前，澳盛銀行（ANZ）才將黃金年底目標價下調至每盎司5600美元，因為通膨預期、殖利率上升和美元走強可能會對金價構成壓力。

儘管短期內債券殖利率上升、通膨擔憂及美元走強對金價造成壓力，但多數券商仍對黃金長期前景抱持樂觀態度。摩根大通預計到2026年底，隨著下半年需求增強，金價將攀升至每盎司6000美元，理由是「對中期市場的樂觀預期，並預測在巨大的能源和通膨不確定性消除後，投資者和央行對黃金的需求將在2026年下半年再次增強。」

根據報導，自2月28日美伊衝突爆發以來，現貨黃金價格已下跌約14%，因為油價上漲加劇了人們對通膨和聯準會可能長期維持高利率的擔憂。

根據《路透》整理分析師最新的黃金價格預測，摩根大通、德意志銀行、法國興業銀行等，皆將2026年底黃金目標價上看至每盎司6000美元；澳盛銀行則把金價觸及6000美元的時間點，從原先預估的2027年初延後至2027年中；富國銀行投資研究所則認為，金價有機會在2026年底前升至每盎司6100至6300美元附近。

也有部分機構看法相對保守，包括匯豐銀行、德國商業銀行等銀行較為悲觀，分別將2026年黃金目標價設定在每盎司4450美元及每盎司4800美元。美國銀行則預計2026年黃金目標價格為每盎司5000美元。

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