近年大台北捷運周邊套房租金行情 淡水站不到1萬最親民

淡水站周邊有淡江大學、真理大學等，且生活機能成熟。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者彙整近1年大台北捷運站周邊800公尺以內套房租金實價揭露均價前10低區域，其中淡水站最便宜、平均月租金不到1萬元、約9242元。

根據永慶房產集團彙整近1年大台北捷運站租金前十低區域，新北市拿下9個名次，台北市則僅劍潭站入榜，若以捷運路線區分，淡水信義線、板南線等各有3站入榜，其次則是環狀線有兩站入榜，松山新店線跟中和新蘆線則各有1站入榜。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水站屬於末端站，到台北市中心通勤時間較長，因此租金相對親民。

不過，淡水站周邊有淡江大學、真理大學等，且生活機能成熟，對預算有限的學生、小資族仍具有一定吸引力，使套房市場長期維持穩定需求，因此出租件數高達324件。

頂埔站套房月租金近1.28萬元，為租金第二低，且與淡水站同樣說屬於末端站，但周邊生活機能完備，且擁有捷運三鶯線、運校重劃區、頂埔科技園區等建設題材利多，不過目前還處於開發階段，加上區域內住宅普遍屋齡較高，因此目前周邊租金仍相對便宜。

若觀察乘車時間，從台北車站出發9分鐘就能到達劍潭站，是少數不用轉車，而且租金相對親民的台北市站點，劍潭站周邊套房平均月租金約1.55萬元。陳金萍分析，劍潭站雖位於台北市，但周邊住宅屋齡普遍較高，且套房產品多以老公寓與舊社區為主，且以小坪數較多，使租金總價相對較低；不過，因鄰近士林商圈、夜市與捷運淡水線，生活機能成熟，仍吸引不少學生與上班族承租。

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