三星工會擬發動大罷工！法院出手踩剎車 違者每日重罰1億韓元

三星工會擬發動罷工，遭南韓法院祭出限制措施。圖為4月23日三星電子工會成員舉行抗議活動。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子工會擬在21日發動史上最大罷工，恐造成三星重大損失，同時損害南韓經濟。為此，南韓法院急踩剎車，批准三星電子的禁令請求，要求工會需確保罷工「不影響產能」及原料不能受損，工會在勞資糾紛期間必須履行義務，維持與正常時期相同的員工人數、工作時間和其他標準，違者將每日重罰工會1億韓元（約台幣210萬），為罷工行動寫下最大變數。

綜合韓媒報導，南韓水原地方法院部分接受三星電子 4 月 16 日針對工會的禁令請求，法院指出，在勞資糾紛期間，工會不得停止、取消或阻礙安全防護設施的維護和運行，其人員配備、運行時間、運行規模和注意義務應與正常時期（工作日或週末/節假日）相同。他們也不得指示工會成員從事此類行為。

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法院也禁止工會阻撓工廠運作，以防止設施損壞和晶圓劣化，要求此類運作必須維持在罷工前的水平。法院禁止三星電子工會及其會長崔承浩（音譯，Choi Seung-ho）佔領三星的全部或部分設施，禁止安裝鎖具或阻止工人進入。

為確保遵守規定，法院下令，工會若違規，每天須支付 1 億韓元罰款，各分會負責人每天須支付 1000 萬韓元罰款。

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