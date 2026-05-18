歐盟擬強制企業多元採購 以降低對中依賴

歐盟正制定特殊計劃，強制成員國企業從至少3個不同的供應商購買關鍵零件，以減少對中國的依賴。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕《金融時報》聲稱，歐盟正制定特殊計劃，內容為強制成員國企業從至少3個不同的供應商購買關鍵零件，以減少對中國的依賴。

《路透》引述《金融時報》報導稱，根據歐盟新規定，企業從單一供應商採購的零件比例將被限制在30%至40%左右，其餘部分必須從至少3個不同國家的供應商處採購。

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這些初步計劃將於29日提交給歐盟委員會專門討論中國的會議，並可能在6月下旬獲得歐洲各國領導人的批准。

歐盟此舉正值中國利用對多種礦物加工的控制作為籌碼，持續限制出口與壓低價格，並削弱其他國家多元化取得用於製造半導體、電動車及先進武器材料的能力。

《金融時報》補充，歐盟貿易專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）計劃對中國化工產品和機械設備徵收一系列懲罰性關稅，以因應歐盟每天高達10億歐元（約台幣367億元）的貿易逆差，並保護企業免受中國「貿易武器化」的影響。

另外塞夫柯維奇上個月與美國國務卿魯比歐簽署1份諒解備忘錄，旨在就關鍵礦產的生產和安全問題建立合作關係，以削弱中國對先進製造業關鍵材料的控制。

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