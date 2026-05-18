全球股市挫咧等！美銀警告：標普跌到「此價位」 恐爆千億美元拋售潮

全球股市挫咧等！美銀警告，標普一旦跌3%，恐爆千億美元拋售潮。（美聯社，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球股市不妙，美銀模型顯示，CTA增量買進空間十分有限，而下檔平倉風險正在加，一旦標普500跌至現貨下方3%，恐引發全球千億美元股票拋售潮。

外媒報導，推動美股上漲的系統性買盤正在消退，市場面臨1個不對稱的結構性風險：上漲時缺乏追漲資金，下跌時卻潛藏規模可觀的拋售。

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根據美銀全球研究近期的報告中，策略師Chintan Kotecha指出，系統性資金流趨於穩定，但股票買進明顯放緩。本週CTA策略新增全球股票多頭僅約20億美元（約新台幣632），較先前大幅萎縮。同時，CTA對美國公債期貨的做空部位接近模型容量上限，市場兩端同步逼近臨界狀態。

在3種市場路徑下，CTA、風險平價與波動率控制策略合併計算均顯示淨賣出：上漲路徑對應全球股票賣出約470億美元（約新台幣1.48兆），持平路徑約260億美元（約新台幣8216億），下跌路徑則高達約1340億美元（約新台幣4.23兆）。

值得警覺的是，一旦標普500跌幅達到約3%，CTA全球股票減倉規模可能會驟升至約1000億美元（約新台幣3.16兆），其中美國約500億美元（約新台幣1.58兆）、歐洲約350億美元（約新台幣1.11兆）、亞洲約150億美元（約新台幣4740億）。

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