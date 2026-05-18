統一星巴克全台第600店曝光 門市取名有洋蔥

統一（1216）集團引進的星巴克（STARBUCKS）咖啡將開出第全台第600店了，店址落在南港車站正對面，以統一集團創辦人高清「愿」和獨生女統一美麗事業群董事長高「秀」玲的名字為發想，取名為「愿秀」門市，代代相傳意味濃厚。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團引進的星巴克（STARBUCKS）咖啡將開出全台第600店了，店址落在南港車站正對面，以統一集團創辦人高清「愿」和獨生女統一美麗事業群董事長高「秀」玲的名字為發想，取名為「愿秀」門市，代代相傳意味濃厚。

統一集團1998年引進美國Starbucks咖啡，在台北天母開第一家店，當時統一集團董事長高清愿喊出要在全台開出100家，換算平均每23萬人口可開一家Starbucks，結果短短4年，Starbucks就衝破百店。

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統一星巴克也一直是統一集團的小金雞，連續多年年年大賺兩個資本額，僅2021年受COVID-19疫情影響，營收108.97億元，稅後淨利衰退至3.62億元，但稅後仍賺上一個資本額，每股稅後盈餘達10.17元。

原本以為在台灣開出300家星巴克已經進入天花板，沒想到這幾年星巴克愈開愈多，愈開愈大，目前年營收已衝破150億元，去年稅後淨利達6.81億元。

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