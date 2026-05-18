油價續飆、亞幣跳水！新台幣跌破31.6元，緊盯31.7元防線。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東地緣政治持續緊張，國際油價再度衝高，引發市場對通膨升溫疑慮，美元指數持續站穩 99 關卡之上，亞幣集體跳水。新台幣兌美元匯率週一應聲貶破 31.6 元，上午盤最低下探至 31.645 元，逼近近期區間整理的下緣，中午則暫收在 31.64 元，貶值8.9 分，台北外匯經紀公司成交量6.81億美元。

上週美國公布的通膨數據表現不佳，但由於經濟基本面仍具韌性，投資人紛紛提高對美國聯準會（Fed）升息的押注，支撐美元維持強勁走勢。此外，全球石油庫存創下新低，加上美國總統川普警告伊朗「時間不多了」，地緣政治風險推升國際油價跳漲，資金再度流向美元避險，使主要亞幣延續上週五的疲弱走勢，週一開盤同步下殺。

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新台幣匯價在上週貶破 31.5 元關卡後，週一以 31.57 元、貶值 1.9 分開出。隨後受到台股跌幅擴大影響，匯價應聲跌破 31.6 元，最低下探至 31.645 元。目前匯價落在 31.3 元至 31.7 元的盤整區間下緣，市場解讀，一旦31.7 元防線失守，接下來恐將回測 31.8 元，甚至不排除開啟朝 32 元整數關卡靠攏的貶值空間。

匯銀人士指出，美伊衝突自 2 月底爆發迄今已逾兩個半月，戰事依舊僵持不下。在國際油價持續高檔、通膨壓力加劇的背景下，市場預期從Fed今年將降息2 次，轉為可能再度升息，也對美元帶來強勁支撐，目前美元指數來到近2個月高點。

觀察主要亞幣，日圓兌美元匯率今早貶回 158.95、逼近 159 關卡，市場正高度關注日本官方是否會再度出手干預匯市。而人民幣在「川習會」落幕後，隨國際匯市走弱，離岸人民幣今早出現急殺走勢，貶破 6.82 兌 1 美元；韓元對美元匯率亦同步重挫，早盤失守1500大關，創逾1個半月新低。

相較之下，新台幣匯價在中央銀行進場調節與穩匯操作下，表現相對抗貶，走勢已屬平穩。

本週市場除持續關注美伊談判與地緣政治進展外，科技龍頭輝達（Nvidia）的最新財報，將成為驗證 AI 浪潮能否延續的關鍵指標，另外，Fed將公布的4月會議紀錄亦備受關注。

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