盧秀燕：台積電中科四座1.4奈米廠 如期進行

台中市長盧秀燕表示，台積電台中設廠不會有問題。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國總統在川習會後，表示台灣半導體要多到美國設廠，國民黨市議員蘇柏興今天在市議會擔心的表示，聽說台積電在台中的二期廠不要生產？台中市長盧秀燕表示，台積電目前滿手訂單，據了解訂單已在2030以後，在台中的二期有四廠，都是1.4奈米，第一廠明年落成完工，若要改變不會是台中。

市議員蘇柏興表示，美國對台態度令人害怕，川普又喊話要台灣的半導體要去美國設廠，據他了解，台積電在台中的二期廠不做了。

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經發局長張峯源表示，台積電在中科原來的球場要興建四座一點四奈米的廠，目前第一廠已工程已開工，預計2027年中會蓋完，後續三個廠依照進度在進行。

中市長盧秀燕則表示，台積電現在滿手訂單，訂單2030年以後，台積電不只在台灣各地設廠，也在全世界都積極興建，台積電二期建四廠，一廠已開工，其中一廠明年落成啟用，後面三廠在趕工中，因為台中投資計畫已確定也已開工，若會改變不會是台中。

盧秀燕表示，川普要求一部分產能搬到美國也不是台中，台中已開工，一期竹的三廠是長期在營運，二期第一廠明年要落成使用，若要改變會從計畫中調度，而台中市是台積電在台灣最大的研發生產聚落。

不過，盧秀燕也擔憂，目前台灣最大的問題就是能源問題，台積電在台灣各地建廠，但未來的問題，也是民眾碰到，是能源夠嗎？

盧秀燕指出，民生要用水電，產業也用水，國家要保證足夠供應，台積電二期開工，未來能源要能夠得到，希望國家在水、電繼續加強跟努力。

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