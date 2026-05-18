艾司摩爾攜手塔塔電子，建印度首座晶圓廠。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML Holding NV）與印度塔塔電子（Tata Electronics Private Limited）16日簽署諒解備忘錄（MoU），合作推動印度首座300毫米（12吋）商用晶圓廠建設。

綜合媒體報導，根據雙方公司聯合聲明，新晶圓廠將建於印度古吉拉特邦（Gujarat），由塔塔電子投資約110億美元（約新台幣3479億元）興建，並將生產應用於汽車、行動裝置及人工智慧等領域的半導體產品。ASML則提供技術與設備支援，協助印度建立先進半導體製造能力。

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報導指出，此次合作也為ASML開拓新市場。ASML執行長福克（Christophe Fouquet）在聲明中表示，印度半導體產業正迅速擴張，蘊含許多極具吸引力的機會，我們致力於在該地區建立長期合作夥伴關係，並表示簽署這份諒解備忘錄是一個重要的里程碑，期待與塔塔電子及其更廣泛的生態系統開展緊密合作。

對印度而言，此次合作符合印度政府目標，即在2032年前將印度晶片製造能力提升至與主要晶片生產國水準。

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