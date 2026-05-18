輝達強烈擔憂！三星大罷工倒數 李在明暗示「限制國民基本權利」

針對三星工會計畫罷工一事，南韓總統李在明18日呼籲勞資雙方尋求妥協，並暗示政府可能行使「緊急調整權」阻止罷工。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕不滿薪資及績效獎金方案，南韓三星電子（Samsung Electronics）工會揚言於21日發動近5萬員工罷工。對此南韓總統李在明18日呼籲勞資雙方摒棄單方面利益、尋求妥協，並暗示政府可能行使「緊急調整權」阻止罷工。

三星電子勞資雙方18日在政府協調下展開新一輪談判，力求阻止占南韓出口近1/4的科技巨頭三星陷入罷工危機。據悉，輝達（Nvidia）等半導體客戶已對此表達強烈擔憂。

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韓聯社報導，李在明18日在社群媒體平台X發文表示，南韓施行自由民主和資本主義市場經濟，勞方與企業必須受到相同尊重；勞動權與企業經營權也須受到相同尊重。

李在明表示，勞動者付出勞力後，應當獲得合理報酬；股東冒著風險和損失進行投資，應當從企業利潤中獲得紅利。

他進一步強調，根據南韓憲法，全體國民的基本權利應獲得保障，但可在不侵犯本質內容的範圍內，為了公共福祉等目的而加以限制。

報導分析李在明釋放的訊息，稱其刻意強調勞動權、企業經營權為平等權利，呼籲勞資雙方互相讓步；同時他提到「限制國民基本權利」，明確指出南韓政府可能行使「緊急調整權」等措施，以阻止罷工。

路透報導，三星電子是全球最大的記憶體晶片製造廠，勞資雙方上週第一輪談判宣告破裂，約5萬名員工預計將於21日起展開為期18天罷工，這恐將成為三星史上最大規模的罷工行動。

南韓國務總理、財政部長等官員均表達擔憂，強調須不惜一切避免罷工發生，同時警告罷工恐對南韓的經濟成長、出口及金融市場帶來重大風險。

這次罷工恐癱瘓記憶體晶片產線，這類晶片是人工智慧（AI）資料中心、智慧型手機和筆記型電腦的關鍵零組件。南韓媒體報導，上週談判破局後，三星晶片部門高層敦促工會克制，勿發動罷工，並稱輝達等半導體客戶已表達強烈擔憂。

路透引述1名與會人士說法指出，三星高層表示，部分客戶已暗示，罷工期間可能暫時停止接受出貨，因為無法保證產品品質。

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