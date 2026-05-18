罷工倒數！三星和工會重啟談判 李在明喊話：勞資權益一樣重要

南韓三星電子和工會週一重啟薪資談判。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子和工會在政府調解下，週一（18日）重啟薪資談判，避免這家佔南韓出口額4分之1的科技巨頭在本週發起罷工。

《路透》報導，關於薪資和獎金方案的首輪談判於上週破裂後，週一，三星和工會再度啟動談判。這家全球最大記憶體晶片製造商的工會已預告，將於週四（21日）啟動罷工。在會議之前，一名工會領導人向媒體表示，工會將真誠地參與談判。

請繼續往下閱讀...

南韓政府官員包含總理和財政部長都警告，應該避免任何形式的罷工，因為這可能會對國家經濟成長、出口以及金融市場造成重大風險。

南韓總統李在明週一在社群平台表示，管理層的權利和勞工的權利應得到同等的尊重。李在明在X寫道，在南韓，一個落實自由民主制度和資本主義市場經濟的國家，勞工的權益應與企業的權益一樣受到重視，而企業的管理權也應該與勞工的權益一樣受到尊重。

李在明指出，勞工應該獲得適當的勞動報酬，而那些承擔投資風險和損失的股東，也應該共享公司的利潤。

三星今（18）日股價開低，但在李在明發文後，股價急升漲逾6％。

超過4.5萬名工人的三星工會正在威脅舉行公司歷史上規模最大的罷工，預計罷工將從5月21日開始，持續18天。這項行動將擾亂關鍵的記憶體晶片生產，這些晶片是AI資料中心、智慧手機和筆記型電腦的重要部份。

在勞資談判破裂後，三星半導體部門的負責人呼籲工會停止罷工，理由是他們擔心來自輝達等重要客戶的擔憂。一名與會者透露，部份客戶表明，如果發生罷工，他們可能會暫時停止接受貨物，因為他們無法保證產品的品質，這是客戶端的擔憂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法