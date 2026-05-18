焦點股》國巨*：落後補漲 逆勢爆量上衝

MLCC需求大增，國巨*股價爆量上衝。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於AI時代來臨，AI伺服器、車用電子、高階網通需求推升高階被動元件出貨，近期被動元件族群股價火熱，今日台股一度下跌千點，然而被動元件族群由國巨*（2327）領軍大漲，國巨*一度攻上漲停501元，再創股票分割來新高價，截至10:07分，國巨*股價大漲36.5元、暫報492元、漲幅達8%，成交量達6.8萬張。

受惠於日、韓指標廠MLCC（積層陶瓷電容）產能利用率接近滿載，法人認為，台廠接獲外溢訂單機會大增，國巨*、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、日電貿（3090）、金山電（8042）、蜜望實（8043）股價同步勁揚，華新科、信昌電、禾伸堂已被列入處置股票，今日一早光頡（3624）直奔漲停83.8元、富致（6642）也同樣亮燈。

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法人指出，被動元件族群沉寂已久，籌碼較半導體、銅箔基板、光通訊等穩定，也因此只要資金進駐，股價就很容易直接拉起，不過，隨著被動元件近期急漲，籌碼面也開始凌亂，投資人切忌追高殺低。

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