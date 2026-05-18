焦點股》矽力：雙利多 強勢漲停

矽力今年展望樂觀。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕電源管理IC廠矽力*-KY（6415）釋出正面展望，該公司預估今年營收成長逾20%，資料中心與車用產品展望皆優於預期，美系外資出具最新報告將矽力評等升至「買進」，目標價從310元大幅調升至650元，矽力今日股價強勢噴出，一早即攻漲停。

截至9:53分左右，矽力緊鎖漲停，漲停價514元，成交量逾5989張，漲停委買張數逾2200張。

請繼續往下閱讀...

美系外資指出，矽力正進入新一輪獲利上升循環，成長動能主要來自資料中心需求強於預期，預估該業務今年將貢獻15-20%的營收（去年比重不到10%），且2027至2028年仍有進一步上行空間；車用產品含量持續提升，今年車用營收可望年增超過50%；此外，在產品組合優化及第四代產品滲透率提升帶動下，結構性毛利率可望進一步走高，車用與資料中心應用需求強勁則為主要支撐。

美系外資分析，類比IC產業正進入新一輪上升循環，需求成長已不再只是單純的景氣循環反彈，矽力成長結構過去以消費性電子產業復甦為主，現在已轉向由車用與資料中心需求所驅動的長期結構性成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法