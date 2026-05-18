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焦點股》技嘉：法說會展望強勁 創26個月波高

2026/05/18 10:02

技嘉指出，預計第二季開始，AI伺服器的營收貢獻占比將進一步拉高。（資料照）技嘉指出，預計第二季開始，AI伺服器的營收貢獻占比將進一步拉高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕技嘉（2376）受惠AI伺服器需求持續升溫，以及美國、台灣、馬來西亞與巴西等地產能持續擴張，整體伺服器產能有望較去年翻倍，管理層在上週五（15日）法說會稱對下半年營運維持樂觀看法，激勵今日股價逆風勁揚，截至上午9時45分暫報350元，創26個月波段新高，成交量2萬1214張。

技嘉指出，目前AI伺服器產品成熟度與客戶導入比例持續提升，預計第二季開始，營收貢獻占比將進一步拉高，高效能運算需求也維持強勁成長態勢。整體來看，AI相關專案雖然目前仍以美國企業發展最快，但歐洲與亞洲市場需求也同步升溫，全年營收分布將更趨平均。

技嘉也持續擴大AI基礎建設布局，除了推出搭載輝達GB300的AI運算平台，也同步推進下一代AI推論平台開發，並強化高密度GPU叢集解決方案。目前已推出AI工廠平台，透過數位孿生技術，協助客戶在正式部署前完成效能驗證與風險評估。

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