焦點股》溢泰：掛牌首日破發 暴跌7％

國內淨水設備出口龍頭溢泰今日上市，溢泰董事長林慶雄（左2），集團執行長林于鈞（左1）率領經營團隊掛牌。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內淨水設備出口龍頭溢泰（7818）今（18）日以每股承銷價70元正式上市掛牌交易，截至10:05分為止，下跌4.9元、暫報65.1元，跌幅7%；溢泰集團執行長林于鈞表示，台灣商用淨水市場正處於爆發初期，同時，屏東的活性碳再生廠已取得廢棄物再利用許可，目前重要半導體客戶正進行認證階段，未來有望切入相關供應鏈，成為中長期成長動能之一。

溢泰除金屬製品外，水資源相關業務橫跨家用與商用淨水設備、濾芯耗材、工業水處理及活性碳再生服務，隨著全球水資源需求提升與飲水品質要求提高，溢泰透過自主濾材研發、國際級實驗室與垂直整合能力，已從傳統淨水設備製造商升級為提供整體水質解決方案的服務商。

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林于鈞指出，商用淨水為近年最重要成長引擎，過去於中國市場打入國際大型連鎖咖啡供應鏈，累積門市水質標準化與設備穩定供應經驗，今年初陸續切入國內知名連鎖早餐店，近期再擴展至連鎖超商，顯示商用淨水解決方案已由單一客戶導入，進入多通路複製與規模化出貨階段。

他認為，台灣商用淨水市場正處於爆發初期，全台飲料店（含咖啡廳、茶館、手搖飲與冰果店等）市場規模已突破千億元，成為繼餐廳業後第二個千億級次產業，同時，商用淨水的價值不僅在於設備出貨，而在於設備進入連鎖門市後所形成的長期耗材與服務需求，未來隨設備存量持續擴大，濾芯更換需求將逐年增加，有助帶動營收與獲利結構穩定成長。

除商用淨水外，林于鈞也指出，溢泰更積極布局工業水處理及活性碳再生業務，鎖定半導體與高科技製造用水及循環經濟需求，位於屏東的活性碳再生廠已取得廢棄物再利用許可，目前重要半導體客戶正進行認證階段，未來有望切入相關供應鏈，成為中長期成長動能之一。

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