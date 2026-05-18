焦點股》世界先進：台積電賣股 摜殺跌停

台積電賣股，世界先進股價摜殺跌停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠台積電（2330）上週五宣布計畫售出世界先進（5347）持股，預計出售普通股股數不超過15.2萬張，約佔世界先進股本的8.1%，預期持股將降為約19%；台積電售股動作，衝擊世界先進今股價跳空跌停至159元，一舉下跌17.5元，截至9點22分，成交量逾9600張，排隊委賣量超過1萬張。

台積電表示，股權出售計畫代表公司規劃將資源專注核心業務，計畫採鉅額交易方式執行這次出售，預計出售對象為財務投資機構。售出後，持股比例將從目前前約27.1%股權降低至約19%，台積電強調，在可預見的未來，沒有進一步出售世界先進的股權計畫。公司自2024年6月起，也已不再擔任世界先進董事會董事席次。

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台積電表示，此項股權出售計畫將不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層、向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。儘管台積電宣示售股不影響彼此的策略合作關係，市場面今仍毫不留情砍殺世界先進至跌停，短期股價勢必受衝擊。

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