焦點股》佐臻：台積電看好智慧眼鏡 逆風爆拉

佐臻（4980）攜手日商Cellid，釋出新一代AI智慧眼鏡「J9」，導入眼動控制與端側人工智慧技術，本季已正式對外發表。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台積電（2330）上週的技術論壇看好AI技術正從雲端朝向邊緣端發展，智慧眼鏡成為最具潛力的新型AI裝置，激勵鴻海（2317）轉投資的興櫃智慧眼鏡廠佐臻（4980）今日股價大漲，截至上午9時23分暫報47.1元，較上週五收盤價43.95元上漲7.16%，成交量655張。

鴻海持續擴大擴增實境與人工智慧布局，旗下轉投資佐臻攜手日商Cellid，釋出新一代AI智慧眼鏡「J9」，導入眼動控制與端側人工智慧技術，本季已正式對外發表。Cellid認為，此次與佐臻結合雙方在光學顯示與製造上的能力，並延續與鴻海集團合作的量產經驗，有助於推動AR眼鏡由「實驗設備」轉向「日常裝置」，加速在醫療、製造與企業應用等領域的實際導入。

請繼續往下閱讀...

法人評估，隨著AI運算逐步由雲端走向終端裝置，在AI PC、AI手機之後，AI眼鏡有潛力成為下一波主流人機介面。台積電3奈米系列包含N3、N3P、N3X和N3C，正迅速成為所有運算應用的基礎，涵蓋手機、資料中心及智慧眼鏡等裝置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法