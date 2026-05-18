焦點股》信錦：SpaceX最快下月IPO 帶量突破百元大關

信錦董事長陳秋郎看好今年低軌衛星業務將有倍增的強勁成長力道。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕SpaceX傳出最快將於6月12日在那斯達克掛牌上市，籌資目標約750億美元，上市估值達1.75兆美元成為史上規模最大的IPO案，精密機構件大廠信錦（1582）成功卡位低軌衛星市場，成為美系低軌衛星指標大廠的供應商，今年低軌衛星營收將大幅跳增，信錦首季低軌衛星營收年增達80%，營收佔比拉到7%，投信罕見進場建倉，上週買超1901張，外資更狂敲3493張，今日台股早盤重挫逾900點，信錦股價翻黑後急拉大漲逾4%、高低震幅逾6%，重新站上百元大關。

截至9:23分左右，信錦股價上漲3.12%，暫報102.5元，成交量逾4598張。

請繼續往下閱讀...

信錦今年低軌衛星營收規模倍增，亦將加速在接收端與發射端的數個專案項目發展，今年下半年新專案陸續導入生產，信錦低軌衛星訂單滿手，產品線從EMI（電磁干擾）降噪蓋、天線，進一步擴增至地面接收端的散熱片、烘烤盤、支架與底座，信錦看好低軌衛星營收將逐季成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法