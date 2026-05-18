82年數據驗證 ! 美股抱滿「這年限」幾乎沒賠過 專家揭「1關鍵」

華爾街揭投資人最常犯錯誤，一堆人賠錢不是因為崩盤，而是「太早下車」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管衰退警訊不斷、全球局勢持續動盪，美股三大指數過去1年依舊強勢走高。投資專家提醒，真正危險的往往不是市場下跌，而是投資人在恐慌之下「自己把自己洗出場」。

根據Capital Group的歷史研究數據，從標普500過去數十年的表現來看，若僅持有1年，大約有33%的機率會出現負報酬；但若持有時間拉長至5年，虧損機率將大幅降至7%。更驚人的是，在過去82年的歷史中，標普500所有「10年持有期間」從未出現負總報酬紀錄。換言之，投資時間越長，虧損機率就越低，長期投資的優勢也越明顯。

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分析指出，這並不代表投資完全沒有風險，而是時間本身往往能有效消化景氣循環、戰爭、升息、金融危機甚至市場恐慌等短期衝擊。

《The Motley Fool》指出，過去一年，美國市場不斷釋出矛盾訊號，讓投資人情緒反覆拉扯。一方面，通膨壓力仍未完全解除，經濟衰退陰影揮之不去，加上伊朗戰事引發全球供應鏈與能源市場擔憂；但另一方面，美股卻持續逆勢上攻。

截至目前為止，標普500指數過去一年總報酬率約達33%，道瓊工業平均指數上漲約23%，科技股為主的那斯達克綜合指數更狂飆47%，漲勢遠超市場原先預期。

但市場越漲，投資人心態卻越分裂。有人擔心泡沫過熱，有人害怕錯過行情，更多人則陷入「該不該先跑」的焦慮；對此，市場分析人士直言，投資人最應避免的，其實是過度執著短線波動。

分析指出，精準預測市場短期走勢幾乎是不可能的任務，而過去一年劇烈震盪與快速反彈交替出現，也再次證明沒有人能真正抓準高低點。許多投資人往往在市場暴跌時恐慌賣出，卻又在行情反彈後忍不住高價追回，最後演變成典型的「低賣高買」。

以追蹤標普500指數的先鋒ETF「VOO」為例，若投資人於2025年1月以每股約539美元買進，卻在4月因關稅疑慮與市場重挫而恐慌賣出，當時股價最低跌至約457美元，等於每股直接虧損82美元。

倘若該投資人在市場回穩後、6月才重新進場，當時股價已反彈至約542美元，不僅先前白白認賠，重新布局的成本甚至比當初賣出的價格還更高。分析人士認為，與其試圖抓準市場進出點，更務實的做法反而是接受市場本來就充滿不確定性，並做好長期持有的準備。

專家提醒，長抱並不等於亂抱，除了耐心之外，選擇真正具備基本面實力的企業，同樣是長期投資成功的核心關鍵。部分股票的漲勢只是市場情緒與題材炒作推動，一旦資金退潮，股價可能快速崩跌。因此，投資人仍應深入研究企業財務體質、管理團隊能力，以及產業長期競爭力，而非只看短線股價表現。

分析認為，即便再優秀的公司，股價短期內也難免波動，但只要投資組合建立在穩健基礎之上，當下一次市場劇烈修正來臨時，投資人反而更有機會冷靜持有，等待下一輪反彈行情到來。

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