強化歐洲國防 北約將敦促歐洲軍火商擴大投資和生產

北約將敦促歐洲軍工企業擴大投資和生產，以強化歐洲的軍事能力。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕北大西洋公約秘書長呂特（Mark Rutte）計劃向歐洲的軍工企業施壓，要求他們增加投資並提高生產，以強化歐洲的軍事能力，同時滿足美國總統川普的要求。

《金融時報》報導，知情人士透露，呂特計劃在布魯塞爾會見歐洲主要國防集團，呼籲他們加速行動，為了7月即將在安卡拉舉行的北約年度峰會上的重要聲明奠定基礎。會前各公司被要求提供關於重大投資以及提高產能的詳細資訊，尤其關注防空和遠程飛彈等領域。

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產業人士表示，呂特經常與歐洲頂尖國防企業高層會面，但在一場會議上召集大量企業代表，這一情況並不常見。他向業者傳達北約的期望，凸顯了北約內部急於在土耳其舉行的峰會上展現國防產業擴張的強烈需求。

據報導，包括萊茵金屬（Rheinmetall）、賽峰集團（Safran）、空中巴士（Airbus）、紳寶（Saab）、MBDA及萊昂納多（Leonardo）等歐洲主要軍火商，預計都將派代表出席會議。

北約希望歐洲的軍工商協助滿足川普對於增加國防支出的要求，因為該集團正試圖回應川普對於北約未能支持美國與伊朗戰爭的不滿。除此之外，這些投資也旨在減少歐洲對美國的依賴，尤其是在華盛頓對該地區承諾日益受到質疑的背景下。

知情人士表示，去年，在海牙舉行的北約峰會上，成員國一致同意川普提出將國防支出提升至GDP佔比5％的呼籲，這次安卡拉峰會如果聚焦在武器交易，將有助於向川普表明北約在這一承諾上做出的實質行動。官員直言，這主要是為了讓國防支出的增加「顯得更加真實」。

呂特希望歐洲的國防企業能夠加速投資，無需等待各政府的大規模新訂單。近年來，歐洲的軍工企業和國防部門一直在爭論關於「歐洲缺乏軍事生產」的根本問題，軍工產業指責政府未能簽訂足夠的長期採購合約，各國政府則認為，產業未能及時提高產能。

業界人士透露，儘管存在這些緊張局勢，但呂特仍希望了解企業在增加產能以滿足北約需求方面的阻礙。雖然歐洲各方已開始解決彈藥短缺的問題，但目前，獲得遠程飛彈以成為歐洲各國的主要挑戰之一。

如果歐洲北約盟友能夠實現5％的國防預算支出目標，那麼到2035年，歐洲國防年度總支出將比2024年增加1兆美元（約新台幣31.69兆元）。

北約官員表示，他們希望在歐洲軍隊高度依賴美國的關鍵領域達成主要協議，包括防空系統、遠程飛彈以及衛星等情報和監視能力。其中一些公司計劃在本週向有關部門報告，以解決更多工廠和人員需求、確保關鍵原物料以及加強供應鏈的問題。除此之外，還將討論如何減少對中國和台灣零組件的依賴。

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