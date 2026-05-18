加密貨幣資金大逃殺 比特幣跌破7.7萬美元

受到中東局勢升溫與宏觀經濟不確定性增加影響，比特幣（Bitcoin）價格週一（18日）盤中跌破7.7萬美元整數關卡。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受到中東局勢升溫與宏觀經濟不確定性增加影響，全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格週一（18日）盤中跌破7.7萬美元整數關卡。

綜合媒體報導，隨著投資人風險偏好降溫，近期由比特幣帶動的漲勢逐漸失去動能，加密貨幣市場也出現明顯資金撤離潮。截至16日，加密貨幣市場總市值已由前一日（15日）的2.7兆美元（約新台幣85.33兆元）下滑至約2.6兆美元（約新台幣82.16兆元），短時間內大幅蒸發。

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比特幣價格同步震盪，並在週一早盤跌破7.7萬美元；以太幣（Ethereum）也重挫2.77%，盤中最低觸及2107.24美元。

分析指出，本波加密貨幣市場回跌，主要受到美伊衝突升溫、美國通膨高於預期，以及比特幣ETF資金外流等多重因素影響。最新消息指出，美國總統川普（Donald Trump）拒絕伊朗提出的停戰方案，而相關和談至今仍未取得實質進展，使被視為「全球能源命脈」的荷莫茲海峽持續封閉，進一步推升全球金融市場的不安情緒。

隨著地緣政治風險升高，國際油價同步攀升。美國4月消費者物價指數（CPI）顯示，能源成本年增幅高達17.9%。在避險情緒升溫下，投資人資金轉向較穩健的避險資產，並降低對加密貨幣等高風險標的的配置，進一步拖累整體市場表現。

此外，高於市場預期的美國通膨數據，也加深市場對聯準會（Fed）短期內降息的疑慮。報導指出，美國4月CPI年增率達3.8%，生產者物價指數（PPI）同樣維持高檔，帶動美元走強與美國公債殖利率攀升，進一步壓抑比特幣等風險性資產表現。

同時，全球股市與科技股同步走弱，加上油價上漲與市場槓桿部位遭到強制平倉，也進一步打擊投資人信心。

另一方面，加密市場疲弱，也與近期交易所交易基金（ETF）資金流向反轉有關。以美國現貨比特幣ETF為例，截至5月15日當週，市場出現約10億美元（約新台幣316.02億元）資金淨流出，創下自1月底以來最大單週贖回規模。

報導指出，這波資金撤出，也終結了比特幣ETF自2025年7月以來最長的一段連續資金流入紀錄。在連續6週期間內，累計吸引約34億美元（約新台幣1074.46億元）資金流入，平均每週約5.68億美元（約新台幣179.5億元），成為推動加密市場春季反彈的重要動能。其中，僅4月單月的資金流入就高達19.7億美元（約新台幣622.56億元），創下2026年以來最高單月紀錄。

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