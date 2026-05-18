費半指數重挫4.02%！台股4萬點整數關卡拉警報（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕中國拒買H200晶片、美股高檔回落、費半指數重挫4%，外資期貨淨空單水位居高不下，直接反映外資對後市高度戒慎恐懼，台股上週五跌破5日線與10日線，今日將迎來新一波壓力測試，統一證券指出，近期台股技術面出現明顯警訊，週K線留下長達1200點的長上影線，顯示上方賣壓沉重。隨著全球通膨隱憂復燃、油價潛在飆漲風險，多頭架構已現鬆動，先關注4萬點整數關卡及月線支撐性，短期回檔整理未結束前，建議多看少做。

統一證券分析，上週五大盤收上影線黑K棒，跌破了極為重要的5日與10日均線，代表短期強勢多頭格局已經出現破綻。指標部分，KD與RSI均已出現轉折向下，MACD柱狀體由紅翻黑，意味空方開始佔據主導權，大盤回檔整理。

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統一證券表示，市場聚焦5月19日Google I/O大會、5月20日輝達財報及6月上旬的Computex展，其中輝達財報數據將決定AI供應鏈能否維持多頭火種的關鍵。荷姆茲海峽遲未解封，油價再度走揚，近期美國與日本公債殖利率飆升，引發全球資金降低風險性資產配置，建議投資人降低槓桿及持股成數，以應對波動風險。

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