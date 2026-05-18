想壓黃金需求卻失控 ! 「這國」婚金2天銷售暴增20％ 原因曝

莫迪政府想壓黃金需求卻失控，印度爆恐慌掃金潮。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《印度經濟時報》（The Economic Times）最新報導，印度政府近期接連祭出黃金進口限制措施，不但未能成功壓抑需求，反而在全國引爆一波婚嫁金飾恐慌性搶購潮。據報導，市場擔心限制進一步升級，甚至未來可能出現更嚴格的購買禁令，反而刺激民眾提前瘋狂掃貨。

印媒指出，目前恐慌性買盤已迅速蔓延全國，尤其隨著6月婚禮旺季即將到來，珠寶商店湧現大量提前採購人潮。印度珠寶與寶石國內委員會（All India Gem and Jewellery Domestic Council）主席Rajesh Rokde表示，過去兩天的婚嫁珠寶銷量已較平日平均暴增15%至20%。

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據悉，隨著中東能源供應受到衝擊，身為全球第3大原油進口國的印度首當其衝，外匯存底持續流失，盧比更一路跌至歷史低點，印度央行被迫進場拋售美元穩定匯率。為了進一步保護外匯存底，莫迪政府先是呼籲民眾減少購買黃金與海外旅遊支出，隨後又大幅調高黃金進口關稅，幾天後更直接限制黃金進口量，並警告可能推出更多緊急措施，但結果卻與官方預期完全相反。

《印度經濟時報》指出，6月婚禮旺季即將到來，珠寶商店湧現大量提前採購人潮。許多消費者認為，現在不買，以後可能更貴，甚至根本買不到，導致恐慌性買盤已迅速蔓延印度，搶購甚至已超越眼前婚禮需求。

擁有65家分店的珠寶連鎖品牌 Jos Alukkas 董事總經理 Varghese Alukkas 表示，部分消費者甚至開始提前購買11月、12月婚禮要用的黃金，「因為他們擔心政府最後可能直接禁止購買黃金」。

在孟買最大黃金珠寶交易中心Zaveri Bazaar，交易商估計，近兩天銷量增加約20%。

Senco Gold執行長Suvankar Sen形容，目前市場盛傳，有人說進口稅還會再調高，也有人說GST消費稅將從目前3%進一步提高。這種不確定感，正迫使消費者提前購買婚嫁珠寶」。他補充，目前約60%的買盤來自即將到來的婚禮旺季，其餘則是提前為年底活動做準備。

印度黃金與珠寶協會（IBJA）全國秘書長 Surendra Mehta 更直言：「現在不論B2B還是B2C市場，都已出現恐慌性買盤。黃金在印度文化中根深蒂固，消費者購買婚嫁珠寶，本身也是對未來可能加稅與限制現金購買的一種避險。

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