白宮：川普與習近平已達共識 將成立貿易委員會

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮表示，美國總統川普和中國國家主席習近平在北京達成協議，將成立貿易委員會，這是美國與中國關係戰略穩定的一項措施之一。

白宮週日（17日）表示，川普和習近平同意，美國和中國應該在公平和互惠的基礎上，建立一種具有戰略穩定的建設性關係。在川普離開中國2天後，白宮發布的事實清單（fact sheet）指出，兩人就多項問題達成了共識，這些問題將有助於增強全球企業和消費者的穩定和信心。

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文件中指出，雙方還同意成立一個投資委員會，與貿易委員會共同加強雙邊經濟關係。文件中稱，貿易委員會將負責處理「非敏感商品」的貿易，而投資委員會則將建立一個平台，用於討論投資問題。

白宮也證實，習近平將於秋季訪問華盛頓，在北京為期兩天的峰會期間，川普邀請習近平在9月24日訪問美國首都。

白宮也列出多項商業協議，包括中國承諾購買200架波音飛機，並承諾在3年內每年至少購買170億美元（約新台幣5373.7億元）的農產品。中國也同意恢復對美國牛肉的市場准入，取消相關限制。文件中也提到，中國已同意就美國隊稀土和關鍵礦物供應鏈短缺的擔憂做出回應，並稱，北京也會就美國提出的關於禁止或限制銷售稀土生產和加工設備、技術的問題做出回應。

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