川習會落幕 白宮：中國同意每年進口至少170億美元農產品

白宮表示，中國同意每年從美國進口至少170億美元的農產品，直到2028年。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普結束這次為期2天的峰會行程，白宮在事實清單（fact sheet）中表示，中國同意每年從美國進口至少170億美元（約新台幣5373.7億元）的農產品，直到2028年。

《彭博》報導，在這前一天，中國商務部發布了會議的官方聲明，稱美中雙方將採取一系列措施，包括互相取消某些產品的關稅，中國方面未提供具體細節，表示雙方的談判仍在進行中，白宮的聲明中也未提及關稅問題。

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川普週五（15日）在空軍一號上向記者表示，在與中國國家主席習近平的會晤中沒有討論關稅問題。直言「他們正在支付相當高的關稅」，但兩人沒有討論此事。

白宮表示，每年中國從美國購買農產品的170億美元（約新台幣5373.7億元），將是去年秋季承諾購買大豆之外的額外支出。中國先前已承諾，每年將購買1200萬噸大豆，川普去年與習近平進行會談後，美方曾表示，中國每年將購買2500萬噸大豆，持續3年。

川普先前為促使中國購買更多美國商品所做的努力，未達預期效果，這也讓很多人質疑他最新的承諾是否能兌現。根據川普在2020年促成的協議，中國承諾在2年內額外購買2000億美元（約新台幣6.32兆元）的美國農產品、能源和製造業商品，但最終未達成這一目標。疫情使這一努力更加困難，批評人士則認為，這些目標不切實際。

儘管這項消息可能會讓美國農民感到欣慰，因為他們一直在期待最新的峰會能提供更明確的說明，但金額可能不足以滿足那些希望擺脫嚴峻經濟困境農民的需求。農民們長期以來面臨農產品價格低廉、成本卻居高不下的困境。這種困境不僅來自於貿易戰，還受到地緣政治緊張局勢的加劇，以及最近與伊朗衝突導致肥料價格飆升的影響。

根據美國農業部數據，2024年美國向中國出口的農產品價值為240億美元（約新台幣7586.4億元），其中大豆達120億美元（約新台幣3793.2億元）、棉花14億美元（約新台幣442.54）和高粱12億美元（約新台幣379.32億元）。隨著貿易爭端加劇，美國向中國的出口在2025年整體下降至83億美元（約新台幣2623.63億元）。

在峰會後，中國恢復了對美國牛肉市場的准入，通過重新批准超過400家牛肉生產企業的過期許可。除此之外，中國還將與美國監管部門合作，恢復對美國禽肉的進口。

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