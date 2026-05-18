阿公手握1600萬視錢如命！因1事被兒嗆「你打算把錢帶進地獄嗎？」（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有8000萬日圓（約新台幣1600萬）存款的78歲翁茂（化名），因堅持保護自己的財產，竟在其侄子婚禮禮金，包出低於共識的金額，導致親戚們關係毀了，兒子田中岳（化名）面對父親不僅不為無禮行為感到抱歉，還批評規矩不合禮藉口忍無可忍，最後，與父親斷絕親子關係， 並怒斥「你打算把這筆錢帶到死後世界去嗎？」。

日媒報導，“我們所有的親戚都知道我父親有很多資​​產。正因如此，我才無法原諒父親當時拿出那點錢的行為。”

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田中岳）回憶起６個月前發生的事，父親茂（化名）從１家大型製造業的管理職退休，現在獨自居住。茂的退休金、多年積蓄和投資收益加起來，總資產約8000萬日圓，靠著退休金，他本應完全不用擔心經濟問題。

然而，據說岳已經與茂斷絕了聯繫，兩人關係破裂的導火線是茂的侄子的婚禮。茂和岳夫婦都出席了婚禮。據說岳夫婦贈送了7萬日圓（約新台幣1.4萬）的結婚禮物。

「我叔叔聯絡我們，叮囑我們確保親戚們給的禮金數額一致。孩子們每人要給3萬日圓（約新台幣6000元），夫妻每人要給7萬日圓（這樣才能保證是奇數），父母如果單身要給5萬日圓（約新台幣1萬），如果是夫妻則要給10萬日圓（約新台幣2萬）。我們按照了，參加儀式時也給了7萬日圓。」

事情發生在婚禮幾天後，我接到了叔叔的電話。叔叔說：「我父親只給了3萬日圓。他問我父親，我們都決定給一樣的數額，這樣就不會有差別，我父親堅持說，「我靠養老金生活，這點錢夠了」，根本不聽他解釋。我叔叔非常生氣，還特意聯繫了我」。

由於父親的行為極為無理，岳立即聯繫了父親，然而，父親不僅拒絕聽取岳的意見，反而說：「如今這個時代，慶祝活動是情感上的表達。我是１個靠退休金生活的老人，不需要削減不必要的開支，減少我的收入。真正無理取鬧的是他們。」他也開始批評叔叔制定的規矩。

最讓岳生氣的並非金額本身，而是茂堅持“保護自己的財產”，哪怕為此失去身邊人的信任。茂常說：“我死後，要把這8千萬日圓全部留給岳，這是父母愛他，要盡可能多地留給他。”

「我父親總是找藉口說，『我是在為你存錢，但我們交談時，他的真實想法卻不經意間流露出來：『我不想動用我們的積蓄』、『我為什麼要為別人花錢？』因為我父親，我覺得以後和親戚們的關係都毀了。」

無論茂的感受如何，岳都認為，即使將來能繼承遺產，如果現在就失去社會地位和人脈，一切都毫無意義。無論他如何勸說茂，茂都堅持不願失去自己的財產，岳終於忍無可忍。

「你打算把這筆錢帶到死後世界去嗎？！永遠不要再插手我們的生活和我們家的事了」！在那通電話後，岳就與父親斷絕關係，未再連繫。

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