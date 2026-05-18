台積電是「AI泡沫」唯一救星！華爾街大佬一語道破。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球股市不斷飆高創新，AI投資會不會變成網路泡沫的翻版？不過，科技大佬直指，如果台積電幫輝達（Nvidia）產能翻倍，那麼輝達明年大概能賣出1.5兆美元（約新台幣47.4兆）晶片，但對所有人來說，可能會非常痛苦，而台積電的保守擴產策略，正在幫助AI行業避免泡沫。

華爾街見聞報導，曾在富達管理逾170億美元（約新台幣5372億）資產，科技投資大佬，現為Atreides Management首席投資長Gavin Baker，近日接受黑石集團高級合夥人Jas Khaira採訪時表示，歷史上每1次重大新科技出現，從鐵路、運河、PC、網路到AI，幾乎無例外都會出現泡沫。投資人對新科技興奮，市場共識形成，泡沫吹起，最終用泡沫資金完成基礎建設，互聯網就是這麼走過來的。

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「我們不想要泡沫。泡沫很糟糕，經歷泡沫的過程很痛苦，泡沫破裂之後更痛苦。」

但這次他"樂觀地認為"我們可能會避開泡沫，原因正在於現實世界中存在的物理約束，電力和晶圓（Wafer）的短缺。

而晶圓短缺的關鍵，在於台積電的態度，Baker說：「台積電是由70多歲的、倔強的老人們管理的。」這批人經歷過台灣半導體從追趕英特爾被認為是“這輩子不可能完成的夢”，到用一生時間做到了。他們深知一場泡沫與崩盤對台積電意味著什麼。

於是，他們（台積電）就是不肯像黃仁勳希望的那樣快速擴產。Baker表示，「黃仁勳每3個月去台積電1次，黃仁勳想讓他們產能翻倍或翻3倍。如果產能真的翻倍或翻3倍，英偉達明年大概能賣出1.5兆美元的晶片，但這件事的另一面，對所有人來說可能都非常痛苦。」

Baker的結論是，這些“倔老頭們”，透過執行1個現實世界中真實存在的物理約束，客觀上幫助所有人避開了泡沫，而這種約束，在過去任何1次技術革命中都不曾出現過。

至於在輝達的競爭對手中，GoogleTPU 、亞馬遜Trainium、英特爾Gaudi，那個是被市場最低估？Baker回答：“Trainium，毫無疑問。”

他給了具體的技術邏輯。目前主流的先進AI模型，都採用一種叫做「混合專家模型」（Mixture of Experts，MoE）的架構。要推理這類模型，需要1種稱為「交換式擴充網路」（Switched Scaleup Network）的基礎架構。

Baker表示，全球目前只有兩家公司有運行中的交換式擴展網路，1個是驅動輝達GPU的，另１個是亞馬遜的Trainium晶片。

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