撕破臉了？傳中歐官員爆發口角衝突 火花四射互轟對話全曝光

歐盟與中國貿易失衡，貿易戰一觸即發。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》17日披露，近日歐洲和中國的外交官、官員和專家在北京一間會議室裡，針對貿易問題發生激烈爭論，雙方火花四濺。據悉這場歐盟主辦的會議充滿火藥味，恐爆發貿易戰。針對雙邊貿易物失衡，中國歐盟商會抨擊中國與歐盟並非夥伴關係，中國猶如一艘巨型貨櫃船，載著2.4萬個貨櫃前往歐洲，回來時卻是空的。還強調歐洲很開放，如果你來自「火星」，被告知要判斷是中國還是歐洲奉行保護主義，只需一瞬間就能判斷出中國才是。

報導說，上週一場由歐盟主辦的活動，歐洲和中國的外交官、官員和專家在北京一間會議室裡激烈交鋒，充滿火藥味，雙方不僅在政策上爭執不休，還就雙邊關係全面惡化的責任歸屬問題互相指責。這種局面表明，貿易戰恐難以避免。

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在一個題為「歐盟與中國的貿易關係，夥伴關係還是沉船？」的小組討論中，歐洲頂級商界人士和觀察家顯得十分惱火，因為中方無視他們認為歐洲對中國商品仍然相對開放的觀點。

歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）說，「這既不是一艘正在下沉的船，也不是一個合作夥伴關係，而是一艘400公尺長的巨型貨櫃船，裝載著2萬4000個貨櫃前往歐洲，回來時卻幾乎是空的。

對此，復旦大學中歐關係研究中心研究員簡俊波（音譯）回應，歐盟對中國採取脫鉤政策令人遺憾，並補充說，雙方應該共同努力打擊保護主義。彥辭則反駁稱，進入歐洲的所有貨櫃中有 42% 來自中國，去年中國對歐盟的貨櫃運輸量增加 17%。

彥辭強調，歐洲非常開放，如果你來自「火星」，被告知要判斷是中國還是歐洲奉行保護主義，你只需一瞬間就能判斷出中國是奉行保護主義的國家。

傳出歐方還說出「一些講中文的人」無視歐洲長期以來的抱怨，無視日益失衡的貿易關係所帶來的嚴峻經濟現實。中方則指責歐洲外交官霸凌，將歐盟的政策貼上保護主義的標籤，意在與中國脫鉤。

歐盟駐中大使庹堯誨（Jorge Toledo）表示，歐盟因其《產業加速器法案》正受到中國媒體和政府的全方位攻擊，一位中方人士隨後指責庹堯誨非常生動地展現了霸凌行為。這番言論隨即引發西班牙經濟學家Alicia Garcia-Herrero的憤怒斥責，直言「這是歐盟主辦的會議，你不能對歐盟大使談論霸凌。」

報導指，這些場景與今年稍早歐洲領導人一系列訪問，標誌著歐洲向中國傾斜的說法截然相反，中歐關係已進入一個充滿波折的新階段，這場會議的對話提醒人們，「雙邊關係可能瞬間破裂」。

報導直言，中歐雙方已經撕破臉了，一些觀察家認為，歐盟其對中國進口商品關閉市場的威脅，或許是促使北京回到談判桌的唯一途徑。然而，也有人懷疑雙方是否會允許事態惡化到如此地步。

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