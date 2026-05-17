本田汽車怎麼了 70年來首次出現虧損

本田汽車自1955年以來首次出現年度虧損。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕汽車產業大幅削減電動車計畫又讓一家公司蒙受損失！本田汽車自1955年以來首次出現年度虧損。

在川普政府修改美國排放法規並取消美國購車者7500美元的稅收抵免後，本田和其他全球汽車製造商放緩其電動車發展計畫。自9月稅收抵免政策取消以來，電動車銷量大幅下滑，而近期汽油價格的飆升也並未顯著刺激美國消費者對電動車的需求成長。

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汽車公司原本預期美國將會推出更嚴格的排放法規，並為此投入數十億美元，計畫在未來十年內推出全電動汽車產品線。但川普政府廢除了拜登政府制定的更嚴格的排放法規，並取消汽車製造商因違反排放法規而面臨的巨額罰款。

這些變化促使汽車製造商重新將重心放在銷售利潤最高的汽油動力大型卡車和SUV上。但這種轉變給汽車製造商帶來了沉重的代價，他們不得不減記在電動車領域的大規模投資價值。

本田汽車公佈，截至3月份的財年，其利潤遭受約100億美元的損失，原本可能實現的74億美元利潤化為烏有。最終，該公司淨虧損約26億美元。

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