拋棄繼承未必節稅 注意這項規定避免申報錯誤

台北國稅局表示，拋棄繼承未必節稅，直系血親卑親屬扣除額不會增加。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，最近發現民眾申報遺產稅時，誤以為子女全部拋棄繼承，而改由孫子女繼承時，可以增加直系血親卑親屬扣除額，減少應納遺產稅，導致申報錯誤的情形。事實上，親等近者拋棄繼承由次親等卑親屬繼承者，可扣除數額以拋棄繼承前原扣除數額為限，不會依次親等的繼承人人數增加而倍增。

台北國稅局說明，被繼承人如為經常居住我國境內的國民，其繼承人為直系血親卑親屬者，享有「遺贈稅法」第17條第1項第2款規定的扣除額，但親等近者拋棄繼承由次親等卑親屬繼承者，扣除的數額以拋棄繼承前原得扣除數額為限，並不會依次親等的繼承人人數增加而有倍數的扣除額。

請繼續往下閱讀...

舉例說明，甲君於2026年1月10日死亡，兒子乙君為唯一繼承人，乙君誤以為拋棄繼承權，改由其3位成年子女繼承，可以增加直系血親卑親屬扣除額，因此向法院聲請拋棄繼承，並向國稅局申報直系血親卑親屬扣除額為168萬元（56萬元×3人）。經國稅局審核，依「遺贈稅法」第17條第1項第2款規定，核定直系血親卑親屬扣除金額56萬元，仍與乙君未拋棄繼承時相同。

台北國稅局提醒，民眾辦理遺產稅申報時，應注意扣除額的適用條件及計算方式。如有疑義，可撥打免費服務電話「0800-000-321」或逕洽轄區國稅局，以維護自身權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法